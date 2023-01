Malo: installate altre 5 telecamere contro i furbetti dei rifiuti

Prosegue la lotta dell’amministrazione comunale contro il conferimento errato e l’abbandono dei rifiuti.

Sta per essere completa l’installazione di 4 nuove telecamere nelle vie Firenze, Visan, Molinetto e degli Alpini, a cui si aggiunge quella in via Europa a Monte di Malo, essendo l’intervento compreso nel progetto regionale di potenziamento della videosorveglianza avviato insieme dai due Comuni e che riguarda appunto il controllo delle isole ecologiche, dei parchi e più in generale a tutela della sicurezza dei cittadini.

L’intervento in atto è relativo alla tematica ambientale, come precisa l’Assessore Ecologia, Nelvio Piazza: I furbetti dei rifiuti sono da sempre nel nostro mirino, perché il decoro del paese è imprescindibile.

L’installazione avviene in tempi rapidi e grazie anche all’eccellente lavoro della polizia locale. Ora sono sorvegliate da telecamere 21 isole ecologiche su 60 presenti nel territorio comunale. La spesa per questo intervento è di 15 mila euro più iva.

Proseguono intanto i controlli degli agenti della polizia locale. Come spiega la comandante dr.ssa Nadia Fochesato, da inizio anno sono stati elevati 25 verbali, quasi uno al giorno di media: 9 legati al conferimento fuori dalle campane, 3 dalla presenza di rifiuti indifferenziati e ben13 per conferimenti di non residenti. I multati provengono tutti da comuni confinanti come Thiene, Marano, Villaverla, Isola Vicentina e San Vito di Leguzzano e sono relativi a controlli in isole ecologiche poste nelle frazioni di Molina, San Tomio e Case.

Fonte: Comune di Malo