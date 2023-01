L’importanza del tachimetro per la sicurezza dell’auto

Il tachimetro è una componente fondamentale della tua auto, nonché un requisito legale del codice della strada italiano. Per questo motivo, è importante familiarizzarsi con le sue principali caratteristiche e funzionalità.

La tecnologia automobilistica è una scienza incredibilmente complessa. Capita dunque spesso di porsi delle domande rispetto al funzionamento di alcune delle componenti di un veicolo. Questo accade soprattutto nei casi di guasti al funzionamento dell’auto, momento critico in cui ci chiediamo cosa “non va” e come comunicare l’eventuale problema al meccanico.

In questi casi, è di fondamentale importanza avere il vocabolario adatto e le conoscenze necessarie a identificare e comunicare il problema a un esperto professionista.

Se hai dei dubbi rispetto al funzionamento e alle caratteristiche principali del tachimetro, questo articolo è per te. Ci occuperemo infatti di raccogliere e illustrare le funzionalità principali di questa importante componente.

A cosa serve il tachimetro?

In parole povere, il tachimetro è responsabile del rilevamento della velocità del tuo veicolo, in modo da permetterti di ridurla o aumentarla a seconda delle tue necessità del momento.

Un’invenzione risalente alla fine del diciannovesimo secolo, venne brevettato dal croato Josip Belušić con il nome “velocimetro”. Come spesso accade con le nuove tecnologie, l’uso di questa componente fu considerato opzionale durante le prime decadi successive ala sua scoperta, diventando ufficiale solo dal 1910 in poi.

Oggigiorno, l’uso del tachimetro è regolato dal codice della strada italiano. Questo perché svolge un’azione fondamentale per la sicurezza dell’automobilista, dei passeggeri e delle persone e ambiente circostanti.

Tachimetro: le differenti tipologie disponibili

Esistono differenti tipologie di tachimetro, ma nessuna è “migliore” dell’altra. Infatti, ognuno di questi tipi è più idoneo alle circostanze individuali del guidatore, la sua posizione geografica, e il tipo di automobile in suo possesso. Puoi trovare modelli ipertecnologici sulle macchine nuove, ma anche tachimetri usati per poter cambiare quello della tua auto (puoi cercare i vari tipi di tachimetro qui). In termini generali, i tachimetri possono essere di due tipi, analogico o digitale. La differenza maggiore consiste nel tipo di interfaccia offerto al conduttore. Il tachimetro digitale fornisce infatti più opzioni per la personalizzazione di questa importante funzionalità.

Tachimetro: struttura e posizionamento

Come abbiamo già accennato, il tachimetro auto si occupa di misurare in tempo reale la velocità del tuo veicolo quando è in movimento – è oltretutto responsabile di avvisare l’automobilista di eventuali eccessi di velocità che potrebbero risultare in incidenti.

È posizionato sopra lo sterzo in modo da essere sempre visibile al conduttore. All’interno del tachimetro si trova il contachilometri, che svolge la funzione di immagazzinare dati sui chilometri precedentemente percorsi dal veicolo fino ad oggi.

I principali segnali di malfunzionamento del tachimetro

Ovviamente, il primo sintoma di malfunzionamento di un tachimetro analogico ci viene dato quando lo stesso smette di marcare il chilometraggio, diventando in essenza “bloccato”.

In questo caso, ci troviamo di fronte a tre possibilità:

L’ingranaggio del riduttore potrebbe essere rotto

Il cavetto flessibile potrebbe essere guasto

Il tachimetro è rotto (probabile solo in seguito a collisioni, urti o fattori esterni)

Il verdetto: cosa fare in caso di tachimetro guasto o difettoso?

Se sospetti che il tuo tachimetro ti stia “mentendo” riguardo alla tua velocità, non trascurare questo dettaglio. Oltre a rischiare una multa molto salata, ricorda che la velocità è sempre stata e rimane una delle cause principali di incidenti stradali anche gravi.

Quando il tachimetro non si muove, o si muove in maniera scorretta o con meno precisione, occorre spesso scollegarlo, estrarlo, e sottoporlo ad analisi. Se, in seguito alla corretta ispezione, la componente dovesse apparire danneggiata in modo irreparabile, allora sarà opportuna la sua completa sostituzione.

Se sei sicuro delle tue capacità di elettrauta, procedi pure da solo. Altrimenti, ti consigliamo di recarti presso un’officina meccanica specializzata con il tuo pezzo di ricambio di seconda mano prontamente acquistato online. Questo ti permetterà di risparmiare notevolmente rispetto all’acquisto di un pezzo di ricambio nuovo.

In conclusione

Poiché si tratta di una delle componenti più essenziali alla sicurezza in auto, il tachimetro non è opzionale.

In caso di guasti e malfunzionamenti alla nostra auto, capita spesso di essere tentati a ignorare o ritardare la soluzione al problema. Occorre però capire che un guasto al tachimetro non sparirà da solo. Inoltre, trascurare la riparazione potrà, alla lunga, portare ad altri problemi più seri, nonché costituire un pericolo per l’incolumità altrui, dei propri passeggeri e di eventuali passanti.

Foto di copertina: https://unsplash.com/es/fotos/CZYX4Ma7r0M