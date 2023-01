Il teatro elisabettiano è tutto da ridere nel weekend tra Piove di Sacco e Noventa Vicentina – L’Archibugio rinnova “L’alchimista” di Ben Jonson

Sabato 4 febbraio nel Padovano, domenica 5 nel Vicentino

Un weekend tutto da ridere in compagnia de L’Archibugio di Lonigo e della sua versione al sapore di Nordest de “L’alchimista”, celebre commedia di Ben Jonson (1572-1637), contemporaneo di William Shakespeare e tra i massimi rappresentanti del teatro elisabettiano.

Firmato alla regia da Giovanni Florio, lo spettacolo andrà in scena sabato 4 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Piove di Sacco (Padova) e domenica 5 alle 17 al Modernissimo di Noventa Vicentina.

Un tocco di bacchetta magica de L’Archibugio e la scena della commedia si sposta dalla Londra dell’originale alla Vicenza al confine tra il Cinque e il Seicento, nella ricca dimora del nobile Amasenno, dove i truffatori Sottile, Pupa e Facciatosta, approfittando dell’assenza del padrone di casa, la trasformano in una bottega d’alchimista per allocchi pronti a farsi spennare.

Affari d’oro per i tre bricconi, finché Amasenno non decide di fare ritorno… senza preavviso.

Trascinante e all’insegna dell’energia come tutti i lavori de L’Archibugio, “L’alchimista” è proposto in un allestimento rinnovato, con interpreti Giuseppe Balduino, Gianluca Beltrando, Alessandro Bolcato, Alessandro “Max” Lazzari, Matteo Mastrotto, Christian Nicoluzzi, Umberto Peroni, Lorenza Rizzato, Claudia Schiavoi e Cristian Zorzi.

La compagnia leonicena, specializzata in rivisitazioni di grandi classici con una predilezione per Shakespeare e il teatro elisabettiano, ha vinto di recente il 75° Festival nazionale d’Arte Drammatica di Pesaro, dove con il suo “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand ha conquistato i premi per migliore spettacolo, regia, interprete, costumi e giuria giovani.

Informazioni su biglietti e prevendite su Facebook e nella sezione Calendario del sito www.archibugiocompagniateatrale.it.