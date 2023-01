Istituto Musicale Veneto Città di Thiene presenta: 2023 Pop Up The Music

L’Istituto Musicale mette in mostra le proprie eccellenze con il saggio-concerto all’Auditorium. 2023 Pop Up The Music. Concerto per il nuovo anno

L’Istituto Musicale dà appuntamento alla Città e al territorio domenica 15 gennaio 2023 alle 18.00 all’Auditorium Città di Thiene-Fonato con un saggio-concerto musicale proposto dai docenti delle classi collettive dal titolo, suggestivo augurio in musica di buon anno formulato a tutti e, contemporaneamente, “vetrina” su parte della ricca e valida offerta formativa e progettuale proposta dallo storico Istituto.

Commenta l’assessore Anna Maria Savio:

«L’Istituto thienese è innegabilmente una risorsa straordinaria per la formazione artistica e educativa ad ogni età. Sono felice di questo evento, che raggiunge il duplice obiettivo di permettere un ascolto piacevole al pubblico. Ma anche di far sperimentare ai giovani musicisti l’emozione e le soddisfazioni di esibirsi su un palcoscenico».

Domenica si alterneranno esibizioni del Laboratorio Voc’è di Alberto Spadarotto, il trio di arpe celtiche di Daria Bolcati, il quartetto Shamrock di musica irlandese coordinato da Elisabetta Cuman con allievi anche dei docenti Martina Pettenon, Sergio Borgo e Alberto Spadarotto, il trio di chitarre di Sergio Borgo, l’ensemble di percussioni Tum Tum Tuz di Massimo Tuzza e Diego Pozzan e la JuniORchestra di Andrea Cerato ed Elisabetta Cuman.

«L’evento non vuole essere una panoramica esaustiva sulla complessa attività musicale svolta dall’Istituto Musicale Veneto di Thiene – commenta il direttore, Riccardo Brazzale –, ma un assaggio, ci auguriamo anche simpatico e accattivante, di alcune tra le realtà che abbiamo avviato più recentemente. Navigando sul sito e fra i social o contattando la nostra segreteria, è possibile conoscere meglio i percorsi musicali a disposizione di bambini, giovani e adulti, con proposte in grado di soddisfare tutte le esigenze e tutti i gusti, sempre all’insegna della qualità».

Un biglietto da visita, quindi, il saggio-concerto di domenica, che rimanda ad altre prossime iniziative, tra cui sicuramente, ad esempio, una serata tutta riservata al pianoforte, prologo di una specifica piccola rassegna dedicata al grande strumento dagli 88 tasti.

L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti.

