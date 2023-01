Incontro con un detenuto per le classi quinte – Il carcere entra a scuola

Presso la palestra del Polo Pertile, si è tenuto un incontro tra le classi quinte di tutti gli istituti e un detenuto del carcere di Vicenza: un’occasione unica per i ragazzi per riflettere grazie alla testimonianza diretta di chi ha sbagliato e vuole ripartire

Si è tenuto presso la palestra del polo Pertile l’incontro con un detenuto del carcere di Vicenza e gli alunni delle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore di Asiago.

Questo confronto è stato preceduto da un periodo nel quale i ragazzi, guidati dai docenti di Religione Cattolica, Prof.ssa Forte Silvana e dal Prof. Fabris Paolo, hanno potuto approfondire in classe il tema del carcere e rifleettere su tutto ciò che ruota attorno a questa complessa realtà.

In particolare sono stati analizzati gli aspetti storici, giuridici, psicologici, sociologici e antropologici riguardanti il mondo del carcere.

E poi c’è stata la testimonianza diretta

di una persona, il detenuto, che il carcere lo sta vivendo in prima persona: un ragazzo non troppo più grande dei nostri ragazzi, detenuto nel carcere di Vicenza, che ha deciso di portare la sua testimonianza nelle scuole per raccontare, per far capire e per dare il suo contributo affinchè altri non facciano i suoi errori e non ripercorrano la strada che lo ha portato in prigione.

Il detenuto è stato accompagnato da un volontario che fa servizio in carcere e da un ufficiale della Polizia penitenziaria che ha introdotto l’incontro presentando la realtà del penitenziario di Vicenza.

Grande attenzione è stata rivolta poi al racconto effettuato dal detenuto che ha brevemente esposto ai ragazzi la propria storia personale e la sua esperienza a contatto con il carcere.

Davanti a una platea quanto mai attenta e coinvolta, ha raccontato la sua vita, tra scelte sbagliate e cattive compagnie, un ragazzo che a un certo punto ha affermato rivolgendosi a quelli che sono quasi suoi coetanei:

“Non avevo testa, non capivo quanto stavo sbagliando … per cui state attenti perché quando ci si rende conto dei propri errori potrebbe essere troppo tardi.

Per me è stato così, mi sono rovinato la vita, ho perso gran parte della mia giovinezza e ho sconvolto quella della mia famiglia: ma in prigione sono cambiato, è un’esperienza che mi è servita tantissimo e voglio rifarmi una vita nel rispetto delle regole e della legge”.

Al termine dell’incontro numerose sono state le domande rivolte dai ragazzi stessi al detenuto.

L’incontro, che rientra nel Progetto Carcere

e che prevede un contatto diretto tra il mondo della scuola e quello delle prigioni italiane, ha avuto lo scopo di far conoscere ai ragazzi una realtà, quella del carcere, che spesso non si conosce a fondo oppure che viene distorta dai mezzi di comunicazione, a partire dalla televisione fino al mondo dei social, i quali non sempre forniscono una immagine reale di tutto ciò che ruota attorno a questo mondo.

L’iniziativa è stata ben accolta dai ragazzi soprattutto per la curiosità di incontrare di persona un detenuto e per il desiderio di confrontarsi direttamente con lui a proposito di domande o dubbi che essi si portavano dentro.

Ufficio Stampa Istituto Superiore Asiago

www.istitutosuperioreasiago.it