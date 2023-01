Minicaseificio dell’Agrario – IIS di Asiago: corso introduttivo all’arte casearia

Presso il Minicaseificio del Campus Lobbia, uno dei fiori all’occhiello dell’IIS di Asiago, si terrà un corso con docenti di indirizzo ed esperti esterni per apprendere l’arte casearia: nove gli incontri previsti il sabato mattina, iscrizioni entro il 16 gennaio, si parte il 21

Si definisce arte casearia la capacità di ottenere, partendo dal latte crudo, un prodotto finito di alta qualità, indipendentemente dal tipo di latte usato, dal livello di stagionatura e dalla stessa tipologia di prodotto finale.

L’antica tradizione dell’arte casearia

è una delle tantissime eccellenze italiane nel settore agroalimentare, una tradizione che è particolarmente radicata e rinomata nel nostro territorio che vanta prodotti come l’Asiago, il celebre formaggio prodotto nell’omonimo Altopiano sin dal lontano anno 1000.

L’Istituto Superiore Mario Rigoni Stern, che comprende al suo interno l’Istituto Agrario (il cui nome completo sarebbe Ipsia – Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane), ha pensato di organizzare un corso introduttivo all’arte casearia mettendo a disposizione professionisti, mezzi e sedi per consentire agli iscritti di apprendere i rudimenti di questa arte tanto antica quanto nobile.

L’IIS di Asiago metterà a disposizione professionisti perché nelle sette lezioni previste al sabato mattina (si parte sabato 21 gennaio e si chiude sabato 18 marzo) saranno presenti alcuni docenti dell’istituto, affiancati da ospiti esterni che porteranno in dote la loro grande esperienza sul campo. Inoltre l’IIS di Asiago metterà a disposizione anche mezzi e sedi dal momento che il corso si terrà presso uno dei fiori all’occhiello del nostro istituto ovvero il Minicaseificio che si trova presso la sede del Campus Lobbia in Via Cinque ad Asiago.

Come detto le lezioni saranno nove,

due teoriche (le prime) e tutte le altre pratiche, per un totale di 36 ore distribuite tra le 9.00 e le 13.00 del sabato mattina.

Per iscriversi c’è tempo fino al 16 gennaio compilando l’apposito modulo (MODULO ISCRIZIONE) e inviandolo all’indirizzo mail dell’IIS di Asiago (viis006006@istruzione.it).

Per ogni dettaglio sulle lezioni, per informazioni sui costi o per delucidazioni sull’iscrizione, vi rimandiamo al volantino di presentazione (Volantino corso arte casearia).

