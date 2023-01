Gruppo Volkswagen, quali marchi possiede? 

Si fa presto a dire Volkswagen, ma forse non tutti sanno che è molto di più di un marchio. Infatti, non è solo il nome della casa automobilistica tedesca per eccellenza, ma è anche un gruppo societario. Sotto il suo ombrello, la VW comprende tanti altri grandi e importanti brand automobilistici che lo rendono un vero colosso nel mercato dell’automotive. Di seguito vediamo quali sono alcuni dei 13 brand del gruppo tedesco.

Seat

In pochi sanno che la casa automobilistica spagnola Seat fa capo alla Volkswagen che ha acquistato il marchio già nel 1990. Oltre al marchio Seat, viene commercializzato anche il neonato brand Cupra.

Audi

La prima delle acquisizioni della VW è stata Audi nel 1964, un altro marchio tedesco nato a Zwickau nel 1909 dal genio dell’industriale August Horch. Audi è uno di grandi nomi all’interno del mercato dell’automotive che commercializza diversi veicoli di successo, soprattutto nei segmenti B e C.

Lamborghini

Nel 1998 la tedesca Volkswagen ingloba nel suo gruppo societario la Lamborghini, casa automobilistica italiana di lusso con il toro. La sede produttiva si trova ancora in Emilia Romagna, a Sant’Agata più precisamente, dove occupa più di 1400 dipendenti intenti a portare avanti la grande tradizione automobilistica Italina nota per la cura al dettaglio e la produzione quasi artigianale che fa acquisire e giustifica il suo alto valore sul mercato. Ad oggi non produce solo velocissime supercar ma ha anche un SUV di lusso che spopola soprattutto tra i calciatori.

Bentley

Nello stesso anno, la VW mette a segno un altro colpo, cioè l’acquisizione del marchio Bentley. Questa casa automobilista inglese mette sul mercato soprattutto berline di lusso esclusive di fascia alta, note per essere usate come auto blu dai reali inglesi e dai membri del parlamento.

Skoda

Forse non tutti sanno che Skoda è un marchio nato in Repubblica Ceca nel lontano 1923. Nella proprietà è subentrata Volkswagen in un tempo più recente, cioè negli anni 2000.

Bugatti

Sebbene molti siano conviti che la Bugatti sia italiana, lo è solo il nome. È un’azienda in realtà tedesca, e poi francese, fondata nel 1909 in Alsazia del designer e industriale Ettore Bugatti. La sua attività è cessata ufficialmente nel 1995 ma ciò non ha impedito a Volkswagen di acquisire il marchio nel ‘98.

Porsche

Altro brand di lusso proprietà della Volkswagen è Porsche, nota per produrre soprattutto supercar veloci e aggressive ma dal design elegante e curato nel dettaglio.

Ducati

Non solo automobili; infatti la VW nel suo gruppo ha anche brand che producono altri veicoli. È il caso della Ducati, produttrice di motoveicoli nata in Italia nel 1929, a Bologna a Borgo Panigale, e acquisita nel 2012 dalla Lamborghini, facente parte appunto del gruppo Vw.

Scania

Infine, Volkswagen nel suo gruppo comprende anche Scania, famoso brand che produce veicoli come autocarri e autobus, entrate nella grande famiglia VW dal 2008.