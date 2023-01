Gipsy è volata in Croazia

Gipsy un rarissimo esemplare di Ibis eremita, che aveva fatto tappa ai primi di dicembre a Torri di Quartesolo, attraversando il Mar Adriatico è volata fino in Croazia.

E stata molto fortunata, il temerario e avventuroso volo, avrebbe potuto costargli la vita, visto che e partita dal vicentino con le ultime luci del giorno ed e riuscita a raggiungere un isola a largo della costa sfidando il mare e l arrivo del buio .

Ha deciso di svernare in terra croata, invece che nel naturale sito invernale nella laguna di Orbetello. E un esemplare femmina di alto valore naturalistico.

E della colonia di Rosegg in Carinzia e fa parte di uno specifico progetto, Life + Reason for Hope Bentornato ibis, che prevede la reintroduzione allo stato selvatico della specie considerata in lista rossa ,e scomparsa in Europa 400 anni fa.

Dotata di anello identificativo 213 e di un sensore di movimento collegato alla stazione di monitoraggio in Austria dove i ricercatori del waldrappteam seguono il suo spostamento in Europa .

L’ambizioso progetto partito nel 2003: prevede la creazione di 4 colonie autonome tra la Baviera e la Germania con 350/400 esemplari considerati sufficienti,per potere nuovamente volare nei nostri cieli.

La migrazione da parte dell’uomo dove giovani Ibis imparano la rotta migratoria seguendo i 2 paraplani a motore con a bordo 2 ” mamme umane adottive ” dalla zona di Salisburgo verso la Toscana e sempre un motivo di una nuova speranza.

In foto Gipsy con il trasmettitore GPS e la mappa con il tracciamento del percorso)