La thienese Eva Pevarello torna con il nuovo singolo

Dopo la partecipazione a X Factor 10 e nel 2018 a Sanremo Giovani, le collaborazioni con artisti del calibro di Manuel Agnelli, Ghemon, Carmen Consoli e Max Gazzè e aver calcato i più importanti palchi italiani quali Firenze Rocks, MiAmi e Collisioni, la cantautrice Eva Pevarello

TORNA OGGI CON IL NUOVO SINGOLO “QUESTA PELLE”

Eva giunge alla pubblicazione di questo singolo, dopo aver accumulato notevoli esperienze sui più importanti palchi italiani come Firenze Rocks, MiAmi di Milano, Collisioni e collaborazioni con artisti del calibro di Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Carmen Consoli, Max Gazzè e Ghemon.

“Questa pelle” è un brano scritto dalla stessa Pevarello con Simone De Filippis e Viviana Strambelli, che anticipa il primo album interamente auto prodotto dalla cantautrice in collaborazione con il produttore romano Simone De Filippis. Nel disco, Eva Pevarello omaggerà le sue origini gitane, con brani cantati in Sinto, mescolati alle influenze rock, elettroniche e crude che da sempre caratterizzano la sua produzione musicale.

Il primo singolo è caratterizzato da un rock psichedelico e incandescente; un inno all’amor proprio, di rinascita e autocoscienza dopo una separazione.

«“Questa Pelle” è stata la prima canzone

che ho scritto quando mi sono trasferita a Roma. L’ho scritta in un momento assurdo, alle porte di una pandemia, trasferita da poco in una città immensa di cui non conoscevo quasi niente. Mi sono sentita molto sola e distante da tutto e tutti – racconta Eva Pevarello – Ma sapete una cosa? È stato fico.

Passare tanto tempo “sola con me” mi ha permesso di prendere più coscienza della persona che sono e anche di quello che voglio fare davvero nella vita e con la musica. Mi ha fatto capire che la strada che voglio prendere è una sola ed è la strada della verità. “Questa Pelle” è il primo tratto di strada della mia verità. Spero possa somigliarvi e diventare parte anche della vostra».

Nata a Thiene, sangue gitano e di professione tatuatrice, sino a sei anni Eva Pevarello ha vissuto con i genitori in un lunapark: una vita da nomade, ricca di esperienze fantastiche e inconsuete, centrali nella sua formazione. Ha poi studiato disegno e formato una band interamente al femminile, Le quote rosa, con la quale si è esibita in tutto il Veneto per diversi anni.

È arrivata quindi a partecipare alla decima edizione di X Factor dove, grazie al lavoro svolto insieme a Manuel Agnelli, ha acquisito una forte consapevolezza di sé, riuscendo così ad arrivare in finale con “Voglio Andare fino in fondo” un brano scritto per lei da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Eva si è esibita in contesti molto vari,

mostrando una straordinaria versatilità e passando dall’intimità ed essenzialità del tour teatrale acustico di Carmen Consoli, di cui apre dieci date, alle aperture dei concerti partecipatissimi di Max Gazzè e degli Afterhours.

Si è esibita nell’ambito di diversi festival musicali, come il MiAmi di Milano, l’Home Festival di Treviso e Collisioni a Barolo. Ha aperto i live di importanti artisti italiani ed internazionali quali Eddie Vedder a Firenze Rocks e Franco Battiato a Suoni di Marca, occasione nella quale si è esibita con Vittorio Conte, il chitarrista che l’ha accompagnata nell’esperienza dei teatri, e Rodrigo D’Erasmo, violinista degli Afterhours.

Nell’autunno 2017, in attesa della partecipazione a Sarà Sanremo – ultima selezione per le Nuove Proposte del Festival – Eva prosegue il suo percorso e pubblica “Per Essere Migliore”, un pezzo di cui lei stessa firma parole e musica. A febbraio 2018 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Cosa ti Salverà” di Antonio Di Martino e Antonio Filippelli.

Nello stesso anno pubblica “Al Confine tra me e me”, un brano scritto da Ghemon e che li vede duettare. A dicembre 2020 pubblica un brano inedito scritto con il padre in Sinto, “Tine Mal”. Nel 2021 collabora con un producer romano, Xxxl pubblicando “Non esisto”, di cui scrive anche il testo.

Nel 2022 viene scelta per l’interpretazione di un brano nella colonna sonora di Roberto Procaccini dell’ultimo film Sky di Alessio Maria Federici, “Imperfetti Criminali”. Ad oggi sta ultimando il suo primo disco da cantautrice in collaborazione con il producer romano Simone De Filippis, interamente auto prodotto e di cui ne è l’autrice e compositrice.

Roma, 26 gennaio 2023

