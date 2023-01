“Dopo il diploma?” 24 incontri online per l’orientamento dopo le scuole superiori

Dopo il successo del 2022 con la partecipazione di quasi 500 tra ragazze e ragazzi del Vicentino, torna anche per quest’anno “Dopo il diploma?”, la rassegna di incontri dedicata a tutti i giovani studenti che si trovano a dover decidere quale percorso di studi intraprendere dopo il diploma. L’edizione 2023 – la terza – prende il via il 30 gennaio per concludersi il 10 marzo.

In cartellone ben 24 webinar gratuiti, durante i quali saranno presenti i referenti di 30 diverse realtà formative fra università, istituti di formazione tecnica superiore, accademie di belle arti, istituti superiori di design e grafica, enti e associazioni che si occupano di formazione post diploma. Agli appuntamenti online si aggiunge la possibilità da parte di alcuni enti di chiedere un appuntamento informativo e orientativo individuale.

«Molti giovani quando si trovano sul punto di dover scegliere come proseguire il proprio percorso formativo sono disorientati – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato – Proprio per questo è importante mettere a disposizione occasioni di supporto, accompagnandoli e fornendo loro tutte le informazioni necessarie per una scelta serena e consapevole».

ll calendario completo degli incontri di “Dopo il diploma?” e i link per le iscrizioni sono disponibili sul sito www.faberbox.it. La rassegna è coordinata da Informagiovani e dai Progetti Giovani dei Comuni di Schio, Arzignano, Dueville, Montecchio Maggiore, San Bonifacio, Trissino, Valdagno e Vicenza, gestiti dalla cooperativa sociale Studio Progetto.

Per ulteriori informazioni scrivere a informagiovani@comune.schio.vi.it o telefonare allo 0445-691249.

Fonte: Comune di Schio