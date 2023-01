DomenicaTeatro con “Le nuove avventure dei Musicanti di Brema”

Thiene – Il terzo appuntamento con la rassegna per famiglie DomenicaTeatro è domenica 5 febbraio 2023 con lo spettacolo portato in scena dal Teatro Due Mondi dal titolo Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, teatro d’attore, consigliato per un pubblico a partire dai 6 anni, testi di Gigi Bertoni e regia di Alberto Grilli con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori.

Il soggetto è interessante ed è una risposta alla domanda di fantasia su cosa accadrebbe se I Musicanti di Brema dei fratelli Grimm uscissero dalla loro favola e se si perdessero nelle nostre città, incontrando una cicogna disorientata che sta facendo il proprio lavoro di distribuire bambini nelle famiglie del mondo.

Da qui parte il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, sulle strade dei nostri Paesi, alla ricerca di una città ospitale, un luogo che possa accogliere un bambino il cui colore della pelle racconta la provenienza da terre lontane

Tutti gli spettacoli si svolgono al Teatro Comunale con inizio alle ore 17.00.

Il biglietto unico è di € 5,00 e quest’anno viene lanciata la promozione per famiglie che permette l’acquisto di 5 biglietti per € 20,00, quindi con un ingresso in omaggio per estendere il piacere di un pomeriggio a teatro assieme ad un amico.

Prevendita e info all’Ufficio Cultura, piazza A. Ferrarin, 1, tel. 0445 804745 e vendita nei giorni dello spettacolo a partire dalle ore 16.00 in Teatro Comunale, tel. 0445 804 943.

