Diocesi di Vicenza: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Dal 18 al 25 gennaio si tiene la consueta iniziativa mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani. In tutto il mondo sono previste veglie di preghiera, celebrazioni ecumeniche, conferenze, scambi di pulpito fra cristiani cattolici, ortodossi, evangelici ed anglicani

Avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a Graymoor, New York, nel 1908 come Ottavario per l’unità della Chiesa, la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si tiene ogni anno nel tempo compreso tra la Festa della Cattedra di San Pietro e quella della Conversione di San Paolo.

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Is 1,17)

è il tema della Settimana 2023, scelto da un gruppo locale degli Stati Uniti d’America (USA) convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota, che ha preparato il sussidio per l’animazione di questi giorni di preghiera (reperibile facilmente sul web), con un’attenzione particolare ai temi della pace e della lotta ad ogni forma di violenza e discriminazione.

Nella Diocesi di Vicenza sono previsti diversi incontri di preghiera

durante tutta la settimana, con i cristiani ortodossi ed evangelici che abitano nel nostro territorio: mercoledì 18 gennaio a Costabissara (cattolici e ortodossi rumeni); venerdì 20 a Bassano del Grappa (cattolici, ortodossi rumeni e metodisti), domenica 22 a Schio (cattolici e ortodossi moldavi); martedì 24 ad Arzignano (cattolici e ortodossi serbi); mercoledì 25 a Vicenza (cattolici e ortodossi serbi, moldavi e rumeni), dove è in programma anche un incontro con evangelici e metodisti.

Cuore di questa settimana per l’unità dei cristiani sarà la veglia di preghiera di sabato 21 gennaio presieduta dal vescovo Giuliano. Alle 20.30 nella Basilica dei Santi Felice e Fortunato con la presenza di cattolici, ortodossi ed evangelici di tutto il nostro territorio.

Si inserisce nello spirito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani anche la scelta della Diocesi di affidare nel mese di gennaio il video commento al Vangelo della domenica La Parola a don Gianluca Padovan (delegato vescovile per l’ecumenismo) insieme al pastore metodista Davide Ollearo.

Fonte: Diocesi di Vicenza