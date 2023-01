Delegazione maranese e Consiglio dei giovani per Giulio Regeni

Una delegazione maranese, con il Consiglio dei giovani, a Fiumicello Villa Vicentina per Giulio Regeni il 25/1

Si rinsalda il legame tra la comunità di Marano Vicentino e la famiglia Regeni:

in occasione del settimo anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni, mercoledì 25 gennaio 2023, una delegazione del Comune e il nuovo Consiglio dei giovani, da poco insediato, andranno a Fiumicello Villa Vicentina (Udine) per partecipare alle iniziative per chiedere ancora verità e giustizia per il ricercatore scomparso in Egitto.

Grazie al sostegno degli insegnanti Lorenzin e Nosella, ci sarà quel giorno uno scambio tra i Consigli dei giovani di Marano Vicentino e di Fiumicello Villa Vicentina. “Si tratta di un gemellaggio tra i Consigli dei giovani che darà spunti e occasioni di formazione e crescita personale sui temi dei diritti e della dignità della persona, sull’impegno civico”, spiega il Sindaco, Marco Guzzonato, che accompagnerà la delegazione. “Lo faremo in un giorno particolare, infatti sono passati sette anni da quando la vita del cittadino italiano ed europeo Giulio Regeni è stata oppressa, offesa e stroncata”.

I giovani parteciperanno poi alla cerimonia prevista alle 18.00 nel piazzale Falcone e Borsellino e alla “camminata dei diritti” per le vie del paese, fino al ritorno in piazzale dei tigli con un momento di silenzio per Giulio Regeni. All’andata, la delegazione maranese si fermerà in visita ad Aquileia insieme ai ragazzi, per far conoscere quell’importante patrimonio culturale e artistico.

Fonte: Comune di Marano Vicentino