Grand Slam of Curling – Curling, il Team Retornaz e il Team Constantini in Canada

Dopo le buonissime performance del Perth Masters, gli azzurri del curling sono pronti a scendere sul ghiaccio in Canada nel Grand Slam of Curling. L’appuntamento è quello del Co-op Canadian Open, quarto evento stagionale del circuito internazionale che raggruppa i migliori sedici team al maschile e i migliori sedici al femminile del mondo.

Sulla pista dell’Encana Arena di Camrose, nella provincia dell’Alberta, la manifestazione torna dopo l’assenza forzata per Covid del 2020. In pista sia il Team Retornaz, in rappresentanza della Trentino Curling Cembra e con una formazione composta da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – sia il Team Constantini, in rappresentamza della CC Dolomiti Almaviva, con Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti).

Il torneo, che prende il via oggi, si svolgerà con la formula del Triple-knockout, format che prevede che ogni squadra resti in gioco fino a quando non subisce tre sconfitte complessive. Una volta rimaste in otto, le formazioni si sfidano nel tabellone ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. Sedici i team al via sia al maschile che al femminile.

Dopo la storica vittoria di dicembre al WFG Masters, la squadra maschile prova a confermarsi ai vertici della competizione mentre la squadra femminile fa il proprio esordio assoluto in una tappa del Grand Slam of Curling.

Prima partita prevista alle ore 18 italiane con il Team Constantini opposto al Team Gim. Alle 02.30 della notte italiana invece il primo impegno al maschile del Team Retornaz contro il Team Epping.

Di seguito il programma delle gare.