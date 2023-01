Costituzione e Aldo Moro, l’1 febbraio le scuole incontrano Marco Follini

Il ricco programma di proposte predisposto dall’assessorato all’istruzione e politiche giovanili del Comune di Vicenza per le scuole secondarie di primo e di secondo grado prosegue mercoledì 1 febbraio con l’incontro “L’attualità della Costituzione attraverso l’esempio di Aldo Moro”.

Al teatro Astra di Vicenza, dalle 10.30 alle 12.30,

il giornalista e politico Marco Follini rifletterà con circa 300 alunni sull’attualità della Costituzione attraverso il racconto, l’esempio ed il lascito culturale e umano di Aldo Moro, statista e politico che ha attraversato le fasi più luminose e buie dell’Italia repubblicana.

Le scuole che hanno aderito all’iniziativa sono gli istituti Piovene, Montagna e San Filippo Neri e il liceo Fogazzaro. All’appuntamento prenderà parte anche il vicario del questore Nicolò D’Amico.

“Il calendario partito ad inizio anno di proposte promosse per i giovani – spiega l’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili Cristina Tolio –

prevede questo incontro il cui tema verrà affrontato dalla voce autorevole di Marco Follini che ringrazio per la preziosa occasione offerta ai nostri studenti. Per l’anno scolastico 2022/23 l’assessorato all’istruzione ha infatti deciso di integrare i progetti contenuti nel Piano dell’offerta formativa territoriale (Poft) con 16 attività educative, predisposte dall’assessorato all’istruzione e alle politiche giovanili, relative principalmente a tre tematiche: i diritti e la legalità, la memoria e il ricordo e la cittadinanza attiva”.

“È una particolare soddisfazione – commenta il consigliere delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro –

essere riusciti a confezionare per la prima volta come politiche giovanili una serie di proposte formative extracurricolari di alta qualità con relatori di primo livello e che hanno l’obiettivo di dare stimoli e buoni esempi alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. In particolar modo, l’evento del primo febbraio è un’occasione per capire l’attualità della Costituzione attraverso un grande statista come Aldo Moro. A parlarne con glia alunni delle scuole non poteva esserci persona migliore di Marco Follini, ex vicepresidente del Consiglio dei ministri e noto scrittore e giornalista, che ha avuto la possibilità di seguire lo stesso Moro in alcuni suoi viaggi presidenziali. Mi auguro che dopo questo incontro con gli studenti sia possibile proporre un nuovo incontro con Follini aperto a tutti i giovani della città”.

Il tema dei diritti sarà al centro dell’incontro.

Marco Follini e gli studenti rifletteranno non solo su quali passi in avanti sono stati fatti per rispettare quanto scritto nella Costituzione. Ma anche su come ripensare i diritti da riconoscere alle nuove generazioni perché possano farsi interpreti positivi del proprio tempo.

Se da un lato, sotto vari punti di vista, sono aumentate le opportunità rispetto alle generazioni precedenti, d’altro lato la complessità e il rapido cambiamento rendono più difficile mettere basi solide ai propri percorsi formativi, professionali e di vita.

Marco Follini sarà disponibile l’1 febbraio per un punto stampa intorno alle 10.30 al teatro Astra.