Continuano i tirocini di studenti spagnoli negli asili nido comunali di Vicenza

Negli asili nido comunali proseguono con successo i tirocini formativi degli studenti del Centro integrado di formaciόn publico profesional (Cipfp) – Valle de Elda, situato nella provincia spagnola di Alicante (Comunità autonoma valenciana).

Il Comune di Vicenza da tempo prevede infatti accordi con il Cipfp Valle de Elda per ospitare tirocini di studenti spagnoli negli asili nido comunali, con risultati molto positivi per i giovani e per i loro insegnanti, che possono apprendere il modello educativo adottato a Vicenza nei servizi per la prima infanzia e migliorare le proprie conoscenze e competenze.

“Con soddisfazione – considera l’assessore all’istruzione Cristina Tolio –

posso affermare che le strategie e i modelli educativi attuati nei nostri nidi sono chiaramente apprezzati anche all’estero, prova ne è che dalla Spagna riceviamo continue richieste per l’accoglienza di studenti. Il nostro impegno quindi viene premiato con segnali positivi che arrivano da lontano dandoci la possibilità di far realizzare esperienze significative a questi ragazzi”.

Sono 28 i tirocini realizzati a Vicenza negli anni scorsi,

di cui cinque nel 2022, quando il progetto è ripreso dopo la sospensione di due anni a causa della pandemia. Sono adesso in arrivo le domande per lo svolgimento dei tirocini nell’anno in corso.

Gli stage sono attivati dal Cipfp Valle de Elda nell’ambito del programma di mobilità giovanile Erasmus+, che garantisce agli studenti coinvolti una borsa di studio a copertura del viaggio, dell’alloggio e del soggiorno a Vicenza. Il Cipfp Valle de Elda, inoltre, sostiene tutti i costi per eventuali misure anti-Covid19, qualora previste dalla normativa al momento del tirocinio.