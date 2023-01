Comune di Vicenza: concorso pubblico per istruttore tecnico informatico

Il Comune di Vicenza ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico informatico a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C dell’ordinamento professionale.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro il 3 febbraio esclusivamente online attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/333261 dove si può consultare il bando con i requisiti richiesti e le informazioni utili.