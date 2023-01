Coldiretti Vicenza: questo weekend, appuntamento con l’Oro della nostra Terra

“Golden aperitivo”. L’oro dell’agroalimentare vicentino al mercato coperto

In occasione del ViOff, questo weekend, appuntamento con l’Oro della nostra Terra

L’Oro della terra vicentina protagonista il prossimo weekend al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza.

In occasione del ViOff, Coldiretti e Campagna Amica Vicenza sono come sempre in prima linea, per accogliere i visitatori del mercato e presentare le straordinarie produzioni del territorio. “I nostri prodotti sono la ricchezza che la terra vicentina ci offre – commenta il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – produzioni diversificate e capaci di soddisfare anche i palati più esigenti, specie se vengono utilizzate per creare i piatti tipici della cultura contadina e gastronomica berica. Rispettare il valore degli alimenti, con i loro colori e le qualità gusto-olfattive, significa esaltarne il sapore e, di conseguenza, portare in tavola piatti eccellenti”.

Nel weekend della Fiera dell’Oro, in occasione del ViOff, il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza proporrà il “Golden Aperitivo”, per esaltare il fatto che la terra vicentina offre l’oro anche dal puto di vista agroalimentare.

Le aziende di Campagna Amica Vicenza attendono, nella sede del mercato coperto, con accesso in Contra’ Cordenons / Stradella del Garofolino e Corso Fogazzaro, i visitatori per degustare le bontà del territorio,

sabato 21 e domenica 22 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

“Coldiretti Vicenza è da sempre vicina agli eventi della città – conclude il presidente di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – e non potrebbe che essere così per la fiera dell’Oreficeria, da sempre tra gli appuntamenti di punta per il territorio, nonché a livello internazionale. Poter rappresentare in questa occasione l’oro della Terra è una grande opportunità, che i consumatori hanno dimostrato di apprezzare, così come i turisti di ogni parte del mondo”.