Citta’ di Schio: cosa fare dal 6 al 12 gennaio 2023

PROMEMORIA APPUNTAMENTI IN CITTÀ dal 6 al 12 GENNAIO 2023

Come Babbo Natale, anche la Befana sarà la protagonista per ben tre giorni in Piazza Rossi, per distribuire gli ultimi regali, gli ultimi dolci e concludere in bellezza queste vacanze di Natale.

La musica non ci abbandona mai:

la Chiesa di S. Francesco ospiterà un concerto sinfonico dove l’Ensemble Crescere in Musica APS si esibirà con le musiche di Beethoven.

Infine, il Cinema Pasubio riempirà il nostro fine settimana con tre appuntamenti:

i più piccoli potranno godersi “Ernest e Celestine”. Per tutti gli altri sarà possibile vedere sul grande schermo “Annie Ernaux” e “Un vizio di famiglia” (anche in lingua originale).

Buon weekend!

EVENTI SU PIÙ GIORNI

Fino al 26 marzo 2023

Porte del Pasubio 1916-2022

Dalla città della guerra al Rifugio Papa

Mostra a cura di Claudio Rigon

Museo Civico Palazzo Fogazzaro

MER-DOM dalle ore 10.00 alle ore 19.00, lunedì e martedì chiuso

Info e prenotazioni: Tel. 0445 691343 (lunedì e martedì ore 9.00 – 13.00 e negli orari di apertura della mostra) / museocivico@comune.schio.vi.it

Dettagli: https://bit.ly/3UFoQFV

Fino al 2 febbraio 2023

Mostra fotografica – Ho-me

Palazzo Toaldi Capra

MER-SAB-DOM 10.00-12.30

VEN-SAB-DOM 15.00-18.30

Prenotazioni +39 3516979094 / home.prenotazioni@gmail.com

Dettagli https://bit.ly/3BM8qnh

6-7-8 gennaio 2023

La Befana alla Baita neroverde

Piazza Rossi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Info e dettagli https://bit.ly/3C64s9a

7-8 gennaio

Un vizio di famiglia

Cinema Pasubio

Sabato 7 gennaio: ore 20.00

Domenica 8 gennaio: ore 16.00, 18.15 e 20.30*

*Spettacolo in Versione Originale Sottotitolata in italiano

Info e dettagli https://bit.ly/3FH4NjU

EVENTI GIORNO PER GIORNO

Venerdì 6 gennaio

Collezionando a Schio

Mercatino vintage, antiquariato e hobbistica

Portici di Piazza A. Da Schio, dalle 8.00 alle 20.00

Info e dettagli https://bit.ly/3VaIk4u

Ernest e Celestine. L’avventura delle sette note

Cinema Pasubio, ore 16.00 e 18.00

Info e dettagli https://bit.ly/3FI2sVL

Annie Ernaux. I miei anni in Super 8

Cinema Pasubio, ore 20.30*

*Spettacolo in Versione Originale Sottotitolata in Italiano

Info e dettagli https://bit.ly/3WyMJyX

Domenica 8 gennaio

Concerto sinfonico – musiche di Beethoven

Ensemble Crescere in Musica APS

Chiesa di S. Francesco, via Baratto: ore 18.00

Prenotazione consigliata https://www.crescereinmusica.it/

Ingresso gratuito

Info e dettagli https://bit.ly/3jf1Yio

Mercoledì 11 gennaio

Incontro online Servizio Civile Universale

ARCI Vicenza

ore 18.00

Info sul loro canale Telegram https://t.me/bandoscu10febbraio

Dettagli https://www.arciserviziocivile.it/vicenza/

BANDI E CORSI

È aperto il co-working di AVATAR e dell’InnovationLab con postazioni PC

info: https://www.avatarlab.it/avatar-co-working/

BANDO inclusione – CHANGE

Info e dettagli: https://bit.ly/3QGchad

SCHIO GRANDE TEATRO 2022/2023

Biglietti singoli per tutti gli spettacoli

Info 0445 525577 oppure info@teatrocivicoschio.it

START ACADEMY – CORSI DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI

Corsi e laboratori di teatro dell’Accademia Musicale di Schio dedicati allo studio delle tecniche e dei linguaggi teatrali con proposte differenziate per fasce d’età, divise in tre sezioni. Info: https://bit.ly/3T1DCoL

NARRANDO NARRANDO – Laboratori di lettura espressiva per adulti

Corsi proposti da Accademia Musicale di Schio

Docente Barbara Serafini (+39 3383200486)

INCLUSIONE SOCIALE – BANDO APERTO

La domanda deve essere presentata entro il 10 gennaio 2023

Info https://bit.ly/3Hxtceg

DANCE WELL

Ogni giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 ritrovo al Teatro Civico per le dance class gratuite aperte a tutti, persone col Parkinson ma anche giovani, anziani, danzatori, coreografi, senza obbligo di iscrizione o prenotazione. info@teatrocivicoschio.it

AVVISI DI PUBBLICA UTILITÀ

Servizio Spesa e medicinali a domicilio:

gratuito rivolto a anziani, persone con difficoltà motorie, immunodepressi, soli o privi di una rete sociale. Il numero 0445691442 attivo il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. La consegna della spesa e dei farmaci avverrà negli stessi pomeriggi di martedì e venerdì. Solo per i farmaci la consegna prevista, anche il sabato e la domenica, per opera della Croce Rossa chiamando al numero 349 6728921. Informazioni sul sito del Comune. www.comune.schio.vi.it

Progetto “Easy Welfare” – Sportello fragilità

Grazie all’unione di sette comuni dell’Alto Vicentino e alla collaborazione delle associazioni “Rindola” e “Solidarietà e Speranza”, lo sportello fragilità offre un punto di appoggio nelle situazioni di difficoltà legate alla terza età.

Si impegna a fornire informazioni utili riguardo alla comparsa di disturbi cognitivi, orientamento, sostegno e consulenza per persone (e familiari) con decadimento cognitivo, Parkinson, post ictus e post trauma cranico, e gestione delle pratiche di richiesta di invalidità/legge 104.

Canali Telegram Comune di Schio

Sono attivi due canali Telegram: “Comune di Schio – Pubblica Utilità” e “Comune di Schio-Eventi”, un servizio che garantisce la consegna puntuale dei messaggi e che non intasa la memoria del telefono salvando i messaggi sul proprio server, permettendo l’invio di immagini e video, riuscendo a gestire un maggior numero di iscritti senza andare in sovraccarico. Per ricevere le notizie in questi due ambiti è sufficiente scaricare l’app “Telegram” poi cercare i canali del Comune di Schio e cliccare “unisciti”. Il servizio può essere attivato/disattivato in qualsiasi momento da parte degli utenti.

Canale Telegram del Progetto Avatar

“Avatar – Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” per la diffusione della cultura digitale Iscriviti qui: https://t.me/avatarcittadinidigitali

Sportello famiglie e badanti

Nell’ambito del progetto AltoVicentino Comuni-ty è stato attivato presso gli ex ospedali di Schio e Thiene, in collaborazione con Aulss7 e Regione Veneto, uno sportello dedicato all’assistenza familiare. Famiglie e badanti potranno trovare una soluzione adeguata ai loro bisogni. Lo sportello riceve su appuntamento, tutti i lunedì dalle 14.30 alle 17.30 a Schio e tutti i giovedì dalle 9.00 alle 12.00 a Thiene. Contatti: 3889868263 o 0444545595, e-mail: assistentinfamiglia@altovicentino.it

Trasporto pubblico locale

Conam srl, che gestisce il servizio di trasporto pubblico ha attivato un servizio attraverso Whatsapp, per comunicare con i propri utenti. Per iscriversi è sufficiente inviare il testo “ISCRIVIMI” al numero 348 2825628. Nella necessità di osservare le disposizioni sulla capienza massima dei mezzi di trasporto, gli utenti saranno informati su ogni aggiornamento relativo a: corse bis, variazioni di orario, altre informazioni.

CUP unificato dell’Ulss7 Pedemontana

Gli utenti potranno prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali in un struttura qualsiasi dell’Azienda socio-sanitaria, scegliendo la sede con i tempi di attesa più brevi, in quanto gli operatori potranno visionare tutte le agende ed effettuare la prenotazione presso una struttura qualsiasi, naturalmente d’accordo con l’utente.

Prenotazioni e disdette – Lun-Ven 8.00-17.30

• con il Sistema Sanitario Nazionale, per il Distretto 1 Bassano e il Distretto 2 Alto Vicentino

Dal telefono fisso Numero Verde 800.038.990; Dal telefono cellulare: 042 884050 o 0445 509800

• in Libera Professione: Ospedale di Bassano: tel. 0424 889831 Fax: 0424 888656; Ospedale Alto Vicentino: Tel. 0445 509900.

CONTRIBUTI

Contributo sull’acquisto di biciclette a pedalata assistita

Il Comune di Schio mette a disposizione un contributo pari al 10% sul costo sostenuto fino a un importo massimo di 100 euro e su un importo non superiore a 3000 euro. L’acquisto dovrà essere effettuato presso i negozi convenzionati con il Comune che praticheranno un ulteriore sconto del 10%. Il contributo non è accessibile per chi ne ha già beneficiato negli ultimi 5 anni. Info: www.comune.schio.vi.it

Un anno di parcheggio agevolato a 10,00 € per le auto elettriche e ibride per un tempo massimo di 2 ore al giorno

(dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento per un anno nei parcheggi di via Btg. Val Leogra, piazza A. Da Schio, piazza Statuto, via Rompato, via Gorzone, piazza IV Novembre, piazza Baracca, via Marconi, via Card. Dalla Costa, via Pasubio, via XX Settembre, via Gaminella, parcheggio ex scalo merci Stazione Ferroviaria in via Baccarini). Invio domande: https://bit.ly/3mMRXI4

Scarica il modulo domanda: https://bit.ly/3EIRSeN

Contributi per chi attiva collegamenti WI-FI nelle zone di Monte Magrè e Tretto

fino ad esaurimento fondi disponibili

Indicazioni invio domande https://bit.ly/3iw8I7K

Informazioni e moduli http://www.comune.schio.vi.it/url/contributi-wifi

ART BONUS

Sostieni anche tu un teatro più accessibile attraverso ArtBonus

Per abbattere le barriere architettoniche e consentire l’accesso al palcoscenico del Teatro Civico alle persone con disabilità, si prevede di installare una piattaforma elevatrice. Puoi aiutarci attraverso una donazione tramite ArtBonus, l’agevolazione fiscale che ti permette di recuperare nella dichiarazione dei redditi il 65% di ciò che hai donato nel corso di 3 anni. Come ringraziamento, la Fondazione Teatro Civico e il Comune di Schio pubblicheranno il tuo nome nel pannello dei donatori che verrà collocato nel foyer del Teatro. – Info: comunicazione@teatrocivicoschio.it

Scarica qui tutte le informazioni: https://teatrocivicoschio.net/art-bonus-teatro-civico/

MUSEI CITTADINI

Museo Civico di Palazzo Fogazzaro, via Pasini. Aperto da mercoledì a domenica ore 10-19. Info 0445691343

Le Turbine, Largo Fusinelle. Orari: mar-ven 9-13 e 16-19; sabato 9-13 e 16-21 e domenica 10-13 e 17-21. Info 0445691285

Chiesa Sacra Famiglia, Mostra Permanente e Stanza del transito di Santa Bakhita, via Fusinato 51. Orari: 9.00-11.30 e 15.30-18.00, chiuso il lunedì. Prenotazione obbligatoria per gruppi al link https://canossianebakhitaschio.org/visita-santuario/

Info bakhitaschio@gmail.com – Tel. 0445521044

Sala Espositiva “Tito Caporali” – ex caserma Cella. Sede Associazione IV Novembre ricercatori storici – via Rovereto 21/a. Orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. Info e prenotazioni per gruppi: segreteria@4novembre.it

Chiesa di San Francesco, via Baratto. Apertura domenica 8 gennaio ore 15-18.30. – Info 0445691218 cultura@comune.schio.vi.it

Museo geomineralogico e del caolino – ex caserma Cella, via Rovereto 21/a. Orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. – Info https://sites.google.com/site/museogeomineralogicoecaolino/intro

Museo del Cavallo e degli attrezzi rurali, via Fornaci 64 (vicino alla caserma dei VVFF). Aperto sabato ore 16-18 su richiesta al 3288039444

Il mondo del treno in miniatura, via Baratto (ingresso dal cancello de “La Casa”). Apertura: tutti i venerdì non festivi h. 21-23 e ogni prima domenica del mese h. 15-18.30. Apertura festiva straordinaria: 6 gennaio ore 15-18.30. – Info 0445691343

Info news e aggiornamenti sulle iniziative in corso anche sui nostri social (FB Schio Cultura – IG Schiocultura).

Infoline: 0445691343 (Palazzo Fogazzaro lun-ven 9-13)

Fonte: Comune di Schio