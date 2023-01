Città di Schio: andamento demografico

Schio: popolazione in aumento, lieve flessione delle nascite, frammentazione dei nuclei familiari: ecco la foto della demografia scledense

Sono 269 i nuovi nati del 2022 (141 maschi e 128 femmine) cioè 23 in meno del 2021 quando il Comune di Schio sembrava aver manifestato una tendenza in ripresa. Rispetto all’ultimo decennio, il dato è ancora positivo rispetto a quello del 2019 in cui si era “sprofondati” al minimo di 252. Stabile la componente degli stranieri (+ 7 unità) per un totale di 4.771. L’unica sorpresa consiste nel lieve incremento del numero degli abitanti, che al 31 dicembre 2022 risultano 38.763 contro i 38.748 dell’anno precedente (+ 15).

Continua invece il trend della “frammentazione” dei nuclei familiari che mostra 120 famiglie in più nell’anno per un totale di 17.551 nuclei complessivi. «Non mi focalizzerei troppo sul dato di decremento delle nascite – dichiara il sindaco Valter Orsi -, che è un fenomeno che riguarda tutto il nostro Paese e che può essere arginato solo con delle serie e lungimiranti politiche nazionali pro-natalità. Anche sulla frammentazione dei nuclei familiari vorrei osare uno sguardo positivo: sicuramente sarà frutto di separazioni, ma potrebbe anche rappresentare l’inizio di una vita indipendente di giovani che escono di casa».