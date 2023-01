Al via progetti di filiera per combattere la speculazione sui prezzi con una più equa distribuzione del valore lungo la filiera per tutelare i consumatori ed il reddito degli agricoltori dalle pratiche sleali – Carovita. Agricoltura e spesa quotidiana in ginocchio con + 23% dei costi

Per effetto dei rincari energetici i costi di produzione delle aziende agricole nel 2022 sono aumentati del 23,1% con un impatto devastante sui bilanci e sulla spesa dei consumatori.

È quanto afferma Coldiretti sulla base della stima preliminare dei conti economici dell’agricoltura dell’Istat.

“Durante l’anno – spiega Coldiretti Vicenza –

sono aumentati sensibilmente i prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori (+23,6%), con balzi che riguardano i fertilizzanti (+63,4%), i prodotti energetici (+49,7%) e gli alimenti per animali (+25,1%) secondo l’Istat.

L’incremento dei costi si è ampliato e consolidato, in buona parte per le conseguenze del conflitto in atto in Ucraina, che ha prodotto una forte instabilità dei mercati internazionali delle materie prime agricole e dei prodotti energetici”.

Le imprese agricole sono state infatti costrette ad assorbire gran parte dell’aumento dei costi, come dimostra il fatto che l’inflazione media per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche è salita del 9,1% nel 2022.

La pandemia prima e la guerra poi hanno dimostrato che la globalizzazione spinta ha fallito e servono rimedi immediati ed un rilancio degli strumenti europei e nazionali che assicurino la sovranità alimentare, riducano la dipendenza dall’estero e garantiscono un giusto prezzo degli alimenti per produttori e consumatori.

“Nell’ambito del Pnrr abbiamo Coldiretti ha presentato – conclude Coldiretti Vicenza – progetti di filiera per investimenti dalla pasta alla carne, dal latte all’olio, dalla frutta alla verdura, con più di 50 proposte e migliaia di agricoltori, allevatori, imprese di trasformazione, università e centri di ricerca coinvolti.

Un impegno che ha l’obiettivo di combattere la speculazione sui prezzi con una più equa distribuzione del valore lungo la filiera per tutelare i consumatori ed il reddito degli agricoltori dalle pratiche sleali”.

Vicenza, 31 gennaio 2023