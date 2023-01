Campestre, buoni piazzamenti dell’IIS di Asiago alle Finali Provinciali

Lo scorso 13 dicembre a Vicenza, presso il Parco Querini, si sono tenute le Finali Provinciali di corsa Campestre: dopo aver ottenuto risultati straordinari nella fase distrettuale, i nostri ragazzi si sono difesi bene senza però riuscire a portare a casa piazzamenti da podio.

In un gelo davvero tremendo, come raccontano tutti partecipanti alla manifestazione sportiva, sono stati ben 14 gli atleti dell‘IIS di Asiago che, dopo essersi qualificati per la fase finale, hanno tentato l’assalto al titolo provinciale.

Accompagnati dalle docenti di Scienze Motorie, Cristina Volpi e Mara Campagnolo, i 14 podisti asiaghesi hanno ottenuto i seguenti risultati:

Campestre

– Risultati individuali:

7° posto assoluto per Elisa Segafredo categoria Juniores Femminile

assoluto per categoria Juniores Femminile 7° posto assoluto per Antonio Pertile categoria allievi

– Risultati di squadra:

8° squadra Juniores M

4° squadra Allievi M

10° squadra Allieve F

A tutti loro vanno i nostri complimenti per aver difeso con grande impegno e passione la causa del “Mario Rigoni Stern” fino all’ultimo metro di una gara difficile resa ancora più dura dal freddo polare di quei giorni.

Ufficio Stampa Istituto Superiore Asiago

www.istitutosuperioreasiago.it

Chi siamo