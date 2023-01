Bassano Rally Racing 2023: pronti a riscrivere le note

A febbraio corso di prima licenza e copiloti

Sarà questo un anno particolarmente impegnativo per Bassano Rally Racing, nella prospettiva di organizzare la 40a edizione del Città di Bassano (13-14 ottobre) come appuntamento finale del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Ma tutto si fa per tempo e il primo impegno stagionale serve subito a rinserrare i ranghi della scuderia.

A febbraio, nella sala conferenze dell’Hotel Glamour (Cassola, VI, via Valsugana 90), è in programma il corso di prima licenza in due serate (lunedì 13 e martedì 14) tenuto da Sabrina Tumolo, cui farà seguito il corso copiloti (mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17) tenuto da Pietro Elia Ometto e Alberto Bordin.

Squadra che vince non si cambia: l’anno scorso si sono presentati in 80 al corso di prima licenza, 37 hanno poi seguito il corso navigatori.

Numeri alla mano, la passione vicentina per l’arte del traverso continua ad alimentarsi sfornando un intreccio di competenze tra equipaggi e commissari sportivi.

Venerdì 17 si farà pratica simulando una prova speciale, con partenza e arrivo in comune di Colceresa presso l’Osteria Al Passeggio e tracciato in comune di Salcedo.

Per informazioni basta consultare il sito www.bassanorally.it e, se interessati, scaricare il modulo di iscrizione.

13 gennaio 2023_