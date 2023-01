Bassano del Grappa: modifiche alla viabilità in diverse zone della città

In occasione di lavori di posa dell’infrastruttura di banda ultra larga in diverse zone della città di Bassano del Grappa, nel periodo compreso tra l’1 febbraio e il 31 marzo 2023, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, nei quartieri San Fortunato e Merlo ed Angarano sono previsti il restringimento della carreggiata con divieto di sosta ai lati della sede stradale e l’istituzione del senso unico alternato di circolazione mediante l’utilizzo di movieri abilitati con DPI e palette di segnalazione regolamentari, o impianto semaforico mobile.

Queste le vie interessate:

strada del Brolo, strada del Tesoro, strada delle Scuole, strada Santi Fortunato e Lazzaro, strada Travettore. Via App. Ricci Domenico, via Arrigo Boito, via del Convento, via Domenico Cimarosa, via don Lorenzo Perosi. Via Gerolamo Frescobaldi, via Giacomo Puccini, via Gioacchino Rossini, via Giovanni Palatucci, via Maresciallo Magg. Oreste Leonardi, via Maritain.

Oltre a via Monsignor Ferdinando Rodolfi, via Pietro Mascagni, via Richard Wagner, via Ruggero Leoncavallo, via Santa Bertilla, via Sant’Antonio da Padova. Via Vincenzo Bellini, , via Visentin, viale Antonio Rosmini, vicolo Melagrani, via Angarano, via Arsiero.

Interessate anche via Assisi, via Belluno, via Bergamo, via Ca’ Morosini, via Cavallare, via Cesare Battisti, via Dindo, via Feltre, via Generale Cantore, via Genova, via Golini, via Lodi, via Macello, via Mantova, via Milano, via Nazario Sauro, via Padre Zanuso, via Pasubio, via Rovereto, via Rovigo, via San Donato, via Spoleto, via Verona, viale Armando Diaz, viale Pecori Giraldi, viale Scalabrini, viale Vicenza, vicolo Don Luigi Soldà, strada Cartigliana.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa