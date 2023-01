Asilo Peter Pan di Schio: conclusi i lavori di miglioramento sismico

Si sono conclusi in questi giorni gli interventi di miglioramento sismico dell’asilo nido Peter Pan. Intervento portato a termine senza interrompere l’attività didattica che è proseguita normalmente nei sei mesi di lavoro.

Non solo: l’opera alle casse comunali è costata all’incirca 20 mila euro grazie ai fondi pubblici ricevuti. Su 126 mila euro di progetto, infatti, 60 mila euro sono stati coperti dal PNRR e altri 46 mila da un contributo regionale. «Questo risultato è stato ottenuto grazie all’ottimo lavoro di coordinamento tra gli uffici del Comune nell’ambito della ricerca di fondi. Un lavoro che ci ha premiati anche questa volta e che ci permette ora di liberare risorse per altri investimenti – sottolinea il Sindaco Valter Orsi -. Abbiamo portato a termine un importante intervento necessario per garantire la sicurezza di uno spazio dedicato ai nostri bambini».

Nello specifico sono stati realizzate pareti e setti in cemento armato, dello spessore di 20 cm, a ridosso delle murature esterne dell’asilo e rigidamente vincolati agli adiacenti maschi murari e ai cordoli di piano. Sono stati eseguiti anche lavori di tinteggiatura esterna su tutto l’edificio di via Mantova ed è stata condotta la verifica con ripristino delle guaine impermeabilizzanti esistenti in copertura.

Fonte: Comune di Schio