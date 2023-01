Asili nido comunali di Vicenza: open day dal 18 al 25 marzo

Open day: domande d’iscrizione entro le 12 del 17 aprile

Porte aperte dal 18 al 25 marzo nei dieci asili nido comunali. Le famiglie potranno visitare le strutture, previa prenotazione (asilinido@comune.vicenza.it.), in vista dell’anno educativo 2023/24.

Il calendario degli open day, disponibile nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/334579), prevede due giorni di apertura, in diverse fasce orarie, per ogni asilo nido.

Per quanto riguarda le domande per l’iscrizione, devono essere trasmesse via email all’indirizzo asilinido@comune.vicenza.it entro le 12 del 17 aprile 2023.

I genitori devono compilare la domanda allegando l’attestazione Isee e la certificazione delle vaccinazioni effettuate e fornendo un recapito telefonico per poter essere contattati in caso di necessità e copia del documento di identità.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,46050