Raggiunto l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Asiago per “estendere i flussi turistici tutto l’anno” – Asiago tra le migliori destinazioni della montagna nazionale

Si è svolto oggi un incontro con i media territoriali per tracciare un quadro dell’andamento dei flussi turistici ad Asiago dopo le festività 2022.

“Con la chiusura della prima fase della stagione invernale,

abbiamo registrato numeri importanti dei turisti che hanno scelto Asiago e l’Altopiano per le proprie vacanze, grazie anche ai molti investimenti realizzati, come la riacquisizione del comprensorio sciistico delle Melette grazie ai nuovi impianti di risalita e ad un ottimo innevamento con una buona offerta scioviaria.

Questo sorprendente andamento ha dimostrato che le iniziative e gli eventi che sono stati messi in campo per la destagionalizzazione di Asiago, l’impegno degli operatori, dalla riqualificazione delle strutture ricettive, passando per gli interventi pubblici e privati e per la qualità del nostro commercio, hanno reso Asiago una città accogliente in ogni stagione – ha dichiarato Roberto Rigoni Stern, Sindaco della Città di Asiago – un risultato raggiunto attraverso una strategia di miglioramento e di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e di approccio innovativo rispetto alle richieste che provengono dal mondo del turismo.

Una sfida vinta che ha portato Asiago

ad essere inserita tra le migliori destinazioni della montagna nazionale; un traguardo realizzato attraverso azioni condivise e protese a migliorare l’offerta turistica di tutto il territorio anche in virtù del lavoro di squadra svolto tra i Comuni dell’Altopiano”.

“Le nostre azioni hanno giocato un ruolo fondamentale per il rilancio del territorio, Asiago si è fatta trovare pronta, grazie agli investimenti e alle scelte lungimiranti degli amministratori del passato, con lo sviluppo di politiche di riorganizzazione del nostro sistema turistico e sul sistema dei servizi, dall’apertura, tra gli altri, del nuovo ospedale, all’ammodernamento degli impianti fino alla rigenerazione delle strutture ricettive – ha detto Nicola Lobbia, Assessore al Turismo della Città di Asiago –

La Banca Dati del Veneto ha registrato 411 mila le presenze nel 2022 (dati parziali ad agosto), numeri che fanno ben sperare e che porterà a superare la quota di 500mila presenze, un trend positivo reso possibile dall’innovazione di sistema creata nell’ultimo ventennio”.

La presentazione odierna è stata anche l’occasione per presentare l’edizione 2023 di “Fiocchi di Luce”, sul tema dell’Aurora, il tradizionale e attesissimo spettacolo di fuochi d’artificio dell’Altopiano di Asiago, in calendario da venerdì 10 a domenica 12 febbraio e per annunciare la nona edizione “Art & Ciocc – Il Tour dei Cioccolatieri” dedicata al cioccolato artigianale, da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, che avrà come special guest Benedetta Parodi.

Asiago, 10 gennaio 2023