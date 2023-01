Andamento demografico: anche a Thiene cala il numero dei nati

Come ogni anno i dati elaborati dall’Ufficio Statistica Comunale scattano la fotografia aggiornata di Thiene e permettono di leggere in profondità la realtà cittadina.

Al 31 dicembre 2022 i thienesi residenti in città sono 24.012 e diminuiscono di 114 unità rispetto al 2021. Anche nel 2022 sono sempre le femmine ad essere più numerose dei maschi di ben 628 unità.

Il saldo naturale è la differenza tra nati e morti: con 143 nati e 288 morti nel 2022 il saldo anche a Thiene è negativo, ma si conferma in linea con l’andamento demografico territoriale generale.

Con un -145, il 2022 fa registrare un saldo negativo in crescita rispetto al – 84 del 2021, anno in cui si sono registrati 190 nati e 274 morti.

«Dal 2018 al 2021 i dati annuali riferiti alle nascite differivano di poche unità – dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi -,

aggirandosi comunque sempre sulle circa 190 unità. A fine 2022 registriamo ora una sensibile diminuzione con 47 nati in meno rispetto all’anno precedente. È un dato sul quale abbiamo già acceso i riflettori. Stiamo parlando, certamente, di un fenomeno nazionale, ben conosciuto e sul quale il Governo ha il dovere e la prerogativa di intervenire. Anche l’Amministrazione Comunale, tuttavia, per quanto è nelle proprie competenze e possibilità, ha iniziato ad affrontare il problema, impegnandosi ad una maggiore progettualità in supporto alla famiglia».

Per i fiocchi azzurri i nomi scelti più diffusi sono quelli di Leonardo e Gabriel, mentre per i fiocchi rosa sono Emma e Aurora.

Approfondendo le caratteristiche della popolazione residente, i dati rilevano che l’età media è di 44,76 anni, leggermente più alta rispetto agli anni precedenti (44,54 nel 2021 e 44,36 nel 2020).

Il numero di famiglie al 31 dicembre 2022

risulta in aumento rispetto all’anno precedente: da 10.416 passano a 10.508 (+92) con un incremento dei nuclei familiari formati da un singolo componente e due componenti.

Le famiglie con figli risultano essere 4.269 rispetto al totale di 10.508.

Nel 2022 sono stati celebrati 71 matrimoni e il dato è pressoché in linea con quello del 2021 che si attestava su 72.

Risultano essere più numerosi i riti civili, ben 43,

rispetto ai 28 matrimoni concordatari che sono stati celebrati nel corso del 2022. Da notare, però, che rispetto al 2021 i riti concordatari sono cresciuti di 2 unità (nel 2021 sono stati 26). Mentre quelli con rito civile sono scesi di 3 unità (nel 2021 sono stati 46).

Gli accordi di separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sono stati 11.

I divorzi 8 e 2 le trascrizioni di negoziazione assistita effettuata davanti all’avvocato. Nel mese di luglio 2022 è stata registrata un’Unione Civile da parte di due donne residenti in altro Comune. Ed hanno scelto Thiene come luogo della cerimonia e chiesto al Sindaco di esserne il celebrante.

Sono state registrate all’Anagrafe 12 nuove convivenze di fatto, in aumento rispetto al 2021, anno in cui ne sono state registrate 9.

I cittadini centenari sono cinque, 1 maschio e 4 femmine; la più anziana è una signora che in primavera compirà 103 anni.

L’invecchiamento della popolazione emerge dall’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione over 65 e quella in età 0-14 anni) che per il 2022 attesta 160 anziani per ogni 100 giovani. Nel 2021 tale indice era 155.

Le persone che, nel corso dell’anno 2022, sono state iscritte nei registri anagrafici del Comune di Thiene per immigrazione sono 992, di cui 493 maschi e 499 femmine. Di questi 654 sono italiani e 338 di nazionalità straniera.

Dall’estero, sommando i rimpatri di 17 cittadini italiani precedentemente iscritti all’AIRE e i 132 cittadini stranieri che hanno scelto Thiene come primo Comune italiano di iscrizione, provengono in totale 149 persone.

I bambini (0-14 anni) sono 3.275, con una leggera prevalenza maschile e rappresentano il 13,64% del totale dei residenti. I bambini in questa fascia di età che hanno cittadinanza straniera sono 615; tra questi, pur mantenendo la cittadinanza straniera, 495 sono nati in Italia, solo 120 risultano essere nati all’estero.

La popolazione di cittadinanza straniera risulta in calo del 2,07% sull’anno precedente: 3.171 nel 2022 contro i 3.238 del 2021, e rappresenta il 13,21% della popolazione. Il dato relativo alla variazione percentuale della popolazione italiana sull’anno precedente è -0,23%.

Le nuove cittadinanze italiane sono state ben 222. Di queste 222 sono 14 quelle concesse a cittadini stranieri che hanno a suo tempo contratto matrimonio con cittadino/a italiano, 109 quelle per aver raggiunto i dieci anni prescritti dalla legge di residenza in Italia, 87 perché figli minori conviventi, 3 perché con avi italiani, 9 perché diciottenni, nati in Italia da genitori stranieri, che hanno fatto richiesta della cittadinanza.

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Thiene. I dati sono pubblicati sul sito del Comune.