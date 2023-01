Democrazia locale al centro – Alda Europa si incontra a Vicenza

La città Palladiana fucina di idee per la partecipazione cittadina in Europa dal 24 al 26 gennaio 2023

Ripartire dal locale per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo democratico, ponendo i cittadini al centro.

Vicenza capitale per tre giorni del meeting internazionale di ALDA – Associazione Europea per la Democrazia Locale, dal 24 al 26 gennaio 2023.

Dalla Macedonia del Nord, alla Tunisia, dal Belgio alla Moldavia passando per la Francia: un team eterogeneo e interculturale di 50 persone che lavora all’unisono per mettere in pratica e tradurre in azioni tangibili non solo le linee guida dell’Unione Europea ma anche i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

“Lavorare di concerto con i soci, con i partner per promuovere un’agenda sostenibile, che punti a dare slancio ad iniziative di ampio respiro europeo, del vicinato orientale, dei Balcani e dell’area mediterranea” – ha sottolineato Antonella Valmorbida, la Segretario Generale dell’Associazione e vicentina di adozione.

Supporto ai soci e partner Ucraini, ambiente, inclusione, tematiche di genere, giovani, e migrazione tra i principali obiettivi, partendo da un approccio dal basso, dando voce ai cittadini.

Grazie al suo partenariato esteso in più di 40 Paesi, partendo da Vicenza, sede di uno dei sei uffici, ALDA permette alle realtà di esprimersi e concretizzare progetti essenziali per le stesse, incentivando una collaborazione con le autorità locali, e tramite lo scambio internazionale di buone pratiche.

Elisabetta Uroni – Responsabile del Dipartimento Comunicazione di ALDA

www.alda-europe.eu