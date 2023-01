Tre serate speciali e due mesi di piatti e pizze in menu con protagonista il pregiato ortaggio – A gennaio c’è il “Rampussolo” di Villaga

Torna, per il nuovo anno enogastronomico, uno dei prodotti più rinomati del territorio. Stiamo parlando del “ranpussolo” di Villaga, ovvero il raperonzolo, che viene coltivato in zona e valorizzato nei piatti e nelle pizze dei locali aderenti ad una speciale rassegna organizzata dal Comune di Villaga con i Ristoratori Confcommercio (e il patrocinio della Provincia di Vicenza).

Tre serate e due mesi di “ranpussolo” in menu

daranno la possibilità di gustare questo straordinario ortaggio, caratterizzato da tenere e gustose foglie, ma soprattutto da una apprezzatissima radice aromatica. Un prodotto che, in quest’area attorniata dai Colli Berici, cresce spontaneo grazie ad un microclima ideale, oltre ad essere coltivato in serra da appassionati agricoltori.

Per tutto il mese di gennaio e febbraio 2023 si potrà, dunque, gustare il “ranpussolo” alla Pizzeria Ca’ Martina di Zovencedo, alla Trattoria Sabrina di Villaga, alla Trattoria Gemma dei Berici (alle Cave) di Pozzolo di Villaga, alla Trattoria Berica di Pozzolo di Villaga, al Ristorante ai Canonici di Barbarano Mossano e all’Agriturismo Belvedere di Villaga.

Chi vuole, invece, vivere una vera e propria full immersion tra i sapori del “ranpussolo” non può perdersi le serate speciali proposte nei prossimi giorni.

L’esordio, sabato 14 gennaio,

è all’Agriturismo Belvedere dove, tra gli altri piatti proposti (tra i quali il classico salame alla brace accompagnato dai ranpussoli), spiccano la Girella con ranpussolo e affettato tra gli antipasti e i Ravioli con ricotta e ranpussolo tra i primi. Mercoledì 18 gennaio al Ristorante ai Canonici la seconda serata, con in menu, tra l’altro, un intrigante “Panino Gourmet” con salame ai ferri, ranpussolo e cipolla caramellata come antipasto e un secondo come il Filetto di vitello cotto a bassa temperatura con salsa ai ranpussoli e cipollotti gratinati, e dove merita una citazione d’onore il dessert: Torta di pere e cioccolato accompagnata da gelato al ranpussolo.

L’ultimo appuntamento è alla Trattoria Sabrina venerdì 27 gennaio

con un menu dove i piatti forti sono, tra gli altri, gli Strozzapreti all’uovo con pesto di ranpussolo fresco e guanciale croccante tra i primi, la tagliata di manzo ai ranpussoli tra i secondi (ma anche qui non manca il classico salame ai ferri accompagnato da insalatina di ranpussoli al lardo e aceto) e il dolce a tema: un Plumcake alla farina di castagne con ranpussoli e gocce di cioccolato.

Per saperne di più sulla rassegna e per consultare i menu completi delle serate l’invito è di visitare il portale della cucina vicentina di Confcommercio all’indirizzo www.ristoratoridivicenza.it.

11 gennaio 2023

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)

In copertina: salame ai ferri con ranpussoli – Trattoria Sabrina