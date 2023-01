50&Più Vicenza: i Carabinieri consigliano come evitare le truffe

L’incontro 50&Più è aperto alla cittadinanza e si svolgerà il 18 gennaio, alle ore 15.00, nella sede Confcommercio di Lonigo

Conoscere come tenere alla larga i truffatori e sventare eventuali tentativi di raggiri e malefatte, non è una cosa da poco. Soprattutto quando ad essere prese di mira sono le persone deboli, come gli anziani, alle quali può essere portato via denaro o altro di prezioso, oltretutto lasciando in loro un forte disagio psicologico. Ed è proprio per prevenire e tutelare chi più facilmente può essere preso di mira che la 50&Più – Confcommercio di Vicenza, l’associazione che in provincia opera a favore della Terza età, ha organizzato in collaborazione con il comando provinciale dei Carabinieri l’incontro “Vivere in Sicurezza – come difendersi dalle truffe”. L’evento che si svolgerà il 18 gennaio, con inizio alle ore 15.00, nella sede Confcommercio di Lonigo, in viale della Vittoria 25, è aperto a tutta la cittadinanza.

Nell’occasione il luogotenente Benedetto Carcangiu, Comandante della stazione Carabinieri di Lonigo, stilerà un elenco di raccomandazioni utili per rimanere il più possibile guardinghi di fronte a stratagemmi o approcci strani, che hanno come vittime predestinate soprattutto gli anziani che vivono da soli. I Carabinieri, sulla base delle esperienze e delle denunce raccolte, sono infatti coloro che, realmente, più di altri, possono dare utili consigli per evitare truffe e altre malefatte e svolgere un grande lavoro di tutela della sicurezza e prevenzione sul territorio.