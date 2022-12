Vie luce Onlus: ringraziamo quanti hanno sostenuto il progetto TECH FOR ALL

Si conclude il progetto TECH FOR ALL creato dalla sinergia dell’associazione Vie di Luce Onlus e Rapid PC.

Ricordiamo, lo scopo del progetto era di ritirare i vecchi computer portatili di chi aveva già pensato di buttare, per poi ricondizionarli e donarli alle scuole a favore di studenti che non potevano permettersi di acquistarli.

Ringraziamo tutte le persone che hanno donato i propri prodotti informatici.

Un particolare ringraziamento allo staff di RAPID PC che detiene la sua sede a Mestrino e Zanè che con tanta dedizione ha avviato con noi l’iniziativa TECH FOR ALL mettendo a disposizione il proprio lavoro e ci è stato a fianco per risolvere ogni tipo di problema.

Un ringraziamento sincero alla parrocchia del Santuario della Madonna dell’Olmo di Thiene che ha collaborato nell’individuazione dei destinatari finali.

Ed infine ringraziamo anche il Comune di Mestrino per aver patrocinato il progetto.

È stato un lavoro di rete ci racconta il presidente di Vie di Luce Onlus, Anna Cervo.

Un gruppo di sinergie messe insieme per un bene comune ha permesso il buon realizzo del progetto. Insieme abbiamo potuto fare molto…

Questo per noi è un Santo Natale

Buone feste a tutti!

E come diciamo noi FARE DEL BENE…FA BENE!!!

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi…

Info e contatti: Vie di Luce Onlus

Cell: 344 2387053

info@viediluce.it – www.viediluce.it

pagina FB: vie di luce