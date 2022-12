Serie B2 femminile girone D – (0-3) – Le giovani di Vicenza Volley lottano ma cedono al Gps Volley Group

Alle ragazze di Roberto Caron non basta un secondo set condotto in vantaggio per riaprire le sorti del match nella sfida provinciale

Va al Gps Volley Group il derby vicentino di sabato in B2 femminile, con le giovani di Vicenza Volley che si sono arrese 3-0 tra le mura amiche della palestra del liceo Quadri. Per le biancorosse, non è bastata una prova gagliarda.

“Siamo entrati in campo – commenta coach Roberto Caron – con una determinazione diversa rispetto al sabato precedente. I primi due set li abbiamo giocati bene, mettendo in difficoltà l’avversario. In particolare, nel secondo abbiamo sempre condotto nel punteggio e un paio di incertezze nel finale ci sono costate il parziale, poi nel terzo set siamo caduti sotto i colpi di una squadra più forte”.

Domenica alle 17,30 altro derby sul campo dell’Us Torri in una sfida tra vivai.

VICENZA VOLLEY-GPS VOLLEY GROUP 0-3

(18-25, 24-26, 12-25)

VICENZA VOLLEY: Barbera 1, Voltan 6, Martinez 7, Bertollo 6, Digonzelli 8, Andreis 7, Andreatta (L). N.e.: Kovacevic, Guastella, Seck, Piovan, Gulino (L). All.: Caron-Borini

GPS VOLLEY GROUP: Ramingo 16, Borriero 8, Bazzoli 9, Cengia 10, Gottardo 6, Franchetto 3, Bravi (L), Lotto 2, Sacchetto (L). N.e.: Zuccollo, Marini, Battistella, Bedin. All.: Viale

ARBITRI: Fior e Scarabello.

Nella foto, un time out delle giovani di Vicenza Volley

