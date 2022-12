Vicenza: si cercano soggetti per costituzione comunità energetiche

Comunità energetiche, si cercano soggetti specializzati per realizzare lo studio di fattibilità

Assessore all’ambiente Simona Siotto: “Prosegue l’iter per la costituzione di gruppi capaci di autoprodurre energia rinnovabile per gli edifici pubblici e il consumo privato”

Prosegue l’iter per la costituzione a Vicenza delle prime comunità energetiche, ovvero gruppi di consumatori pubblici e privati capaci di generare sistemi energetici resilienti. Che siano quindi in grado di utilizzare le risorse rinnovabili disponibili a livello locale destinandole all’autoconsumo collettivo.

È stato pubblicato infatti l’avviso per l’individuazione di uno o più soggetti,

specializzati in temi ambientali, energetici e di sostenibilità. Ed anche per la valutazione di uno studio di fattibilità per la costituzione delle comunità energetiche, da presentare entro il 31 marzo 2023.

“L’obiettivo principale di una comunità energetica – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto – è generare benefici economici, ambientali e sociali per i propri membri e il territorio interessato, attraverso la riduzione dei consumi energetici e l’aumento della produzione di energia rinnovabile. Si determinano così benefici per la collettività non solo dal punto di vista energetico ma anche sociale e ambientale, come la crescita competitiva, l’occupazione, l’attrattività del territorio e il contrasto alla povertà energetica. Nel progetto vengono coinvolti soggetti pubblici e privati. Il Comune, ad esempio, potrà mettere in gioco i propri edifici per l’installazione degli impianti fotovoltaici, nei tetti delle scuole o delle palestre di alcuni quartieri, e in questo modo non solo abbattere i propri consumi, ma anche consentire ai residenti della zona di trarre beneficio dall’adesione alla comunità”.

Tra gli elementi, quindi, che dovrà contenere la proposta di studio di fattibilità ci sono la stima del numero delle utenze potenzialmente attivabili a seguito della costituzione della comunità energetica; la presenza di soluzioni impiantistiche o gestionali innovative e di colonnine di ricarica elettrica per auto o moto; le nuove prospettive occupazionali, espresse come numero di addetti previsto; gli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio edilizio pubblico; l’analisi preliminare degli incentivi disponibili, soprattutto di quelli specificamente destinati alle comunità energetiche.

Lo studio di fattibilità dovrà essere presentato entro le 12 del 31 marzo 2023 tramite pec, all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.

L’avviso pubblico e maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/331687).