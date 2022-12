Vicenza, scuola Nerina Sasso: 200 mila euro per nuovi infissi e luci a Led

Non si ferma l’opera di riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia comunale Nerina Sasso di Bertesinella (Vicenza). È stato approvato infatti il progetto definitivo per la sostituzione dei serramenti e delle luci dell’edificio di via Ca’ Balbi 332 dall’importo complessivo di 200 mila euro.

“Proseguono gli interventi nelle scuole – commenta il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron -,

si tratta di lavori di sostanza e non di immagine finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, alla sicurezza degli ambienti scolastici e quindi al benessere di alunni e insegnanti. Alla Nerina Sasso interveniamo con la sostituzione dei serramenti per ridurre la dispersione termina dei locali, con il conseguente abbattimento dei costi energetici, e con l’installazione di nuovi e moderni punti luce a Led ad alta efficienza”.

“Dopo aver provveduto ad inizio anno al rifacimento in tempi record dell’impianto di riscaldamento della scuola – continua l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio -,

completiamo l’opera di riqualificazione energetica dell’intera struttura con un significativo intervento frutto della sinergia dell’assessorato ai lavori pubblici e di quello all’istruzione e all’edilizia scolastica. Rinnoviamo così l’attenzione posta fin dall’inizio del mandato alle scuole di quartiere della città”.

Nel dettaglio,

i lavori prevedono la sostituzione di tutti gli infissi attuali con serramenti in alluminio, di maggior efficienza, nonché sicurezza. Verranno inoltre installati moderni punti luce a Led. L’intervento include anche l’integrazione e la sostituzione di nuovi controsoffitti acustici in alcune sale giochi e dormitori.