Vicenza Pnrr: potenziamento uffici comunali con 16 nuove persone

Pnrr, assunti 16 nuovi tecnici e amministrativi per l’attuazione dei progetti finanziati

Assessore Porelli: “Abbiamo completato la prima parte del piano di reclutamento messo in atto per potenziare gli uffici comunali”

Si conclude con l’assunzione di 16 persone la prima fase del piano di reclutamento messo in atto dall’amministrazione comunale per potenziare gli organici dei servizi impegnati nella gestione dei progetti finanziati dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Venerdì 16 dicembre prendono infatti in servizio i primi tecnici (geometri, ingegneri e architetti) selezionati a tempo di record dal Comune tramite concorso, mentre da gennaio saranno operativi anche gli amministrativi.

“Ad ottobre abbiamo messo in campo tutta la capacità assunzionale destinata a questo specifico scopo – dichiara l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli – ora assegniamo agli uffici tecnici impegnati nei progetti del Pnrr il primo gruppo di professionisti, tutti già formati e con pregresse esperienze di lavoro, con l’obiettivo di renderli immediatamente operativi a supporto della struttura comunale”.

Nello specifico, le assunzioni riguardano 8 persone tra ingegneri e architetti, 6 geometri e 2 amministrativi, assunti per un periodo di tre anni con contratti a tempo pieno o parziale, per un totale di 16 nuove assunzioni. Nelle prossime settimane sarà inoltre ripubblicato il concorso per l’assunzione di 2 informatici che al momento non ha avuto esito, trattandosi di figure professionali particolarmente richieste anche dal settore privato, che spesso risulta più appetibile e attrattivo.

L’amministrazione valuterà, infine, l’opportunità di programmare, anche in base all’avanzamento dei progetti Pnrr e alle conseguenti esigenze operative degli uffici, l’assunzione di ulteriori profili tecnici o amministrativi.