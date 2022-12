Vicenza, l’11 dicembre arriva l’iniziativa benefica: Toy Run 2022

Domenica 11 dicembre si svolgerà la quinta edizione di Toy Run, il raduno con finalità benefiche di tutti i club motociclistici di Harley Davidson della Provincia promosso da Black Cats Vicenza con il patrocinio del Comune.

Il ritrovo sarà alle 10 alla clubhouse degli Hells Angels in via del Commercio 15.

Da qui partirà la parata delle circa 300 moto dei club coinvolti, arrivando fino a Campo Marzo, dove le Harley Davidson saranno esposte fino al primo pomeriggio.

Nell’occasione verranno distribuiti gratuitamente dolcetti, cioccolata calda e gadget e saranno presenti un gazebo e delle cassette per la raccolta libera di offerte.

Il ricavato verrà consegnato alla cooperativa Agape, che si occupa di aiutare e sostenere le persone con difficoltà attraverso servizi residenziali e semiresidenziali e con progetti di rieducazione motoria.

L’evento è stato presentato oggi dall’assessore alle politiche sociali e alla partecipazione Marco Zocca, da Marco Franceschetto, presidente Black Cats Vicenza, e da Marianna Biasio, responsabile della cooperativa sociale Agape.

“Con l’avvicinarsi del Natale i gesti di solidarietà si moltiplicano

e sono sempre molto apprezzati – ha affermato l’assessore alle politiche sociali e alla partecipazione Marco Zocca -. Ringraziamo quindi tutti i motociclisti coinvolti per la generosità e il gran cuore che dimostrano ogni anno. Ricordo, inoltre, che sarà possibile conoscere la cooperativa Agape e dare loro sostegno partecipando alla mostra di presepi e al mercatino solidale che si terrà l’otto dicembre nella sede dell’associazione a Bertesina”.

“Il ritorno di Toy Run in Campo Marzo è sempre una gioia per grandi e piccini

– commenta l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -. Grazie di cuore ai gruppi motociclisti che anche quest’anno si sono adoperati per questa importante iniziativa di beneficenza, diventata ormai un appuntamento fisso nel programma delle festività natalizie e capace di attirare tantissimi visitatori a Campo Marzo”.

Toy Run è una tradizione natalizia che si svolge in tutto il mondo.

L’obiettivo è di raccogliere fondi per associazioni benefiche che si occupano di assistenza e aiuto alle famiglie con bambini affetti da disabilità.

L’evento è già stato realizzato negli anni scorsi in piazza dei Signori, piazza Matteotti e campo Marzo.

Anche con questa edizione, dunque, famiglie e bambini avranno la possibilità di ammirare le mitiche Harley Davidson. Potranno scattare foto e chiedere informazioni ai bikers. I cittadini potranno lasciare un’offerta libera destinata alla cooperativa Agape. Gli stessi motociclisti, inoltre, contribuiranno alla raccolta fondi, versando una quota ciascuno.

Il ricavato sarà consegnato nella stessa giornata di domenica alla cooperativa Agape.

Il percorso partirà dalla clubhouse degli Hells Angels in via del Commercio. Poi proseguirà lungo viale degli Scaligeri, viale San Lazzaro, viale Milano, per arrivare quindi a Campo Marzo lungo viale Dalmazia.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa benefica, alcuni banchi del Mercato dell’antiquariato del vintage e del collezionismo, previsto per domenica 11 dicembre anche a Campo Marzo, lasceranno il loro spazio all’esposizione delle Harley Davidson.

Inoltre, la pista di ghiaccio fornirà assistenza tecnica per la realizzazione delle attività dell’evento.

Tra i gruppi motociclistici che parteciperanno all’edizione 2022 figurano:

gli Hells Angels Vicenza, Born To Be Wild Italy, Wild Vikings North Italy, Wild Vikings Baxano Boozefighters Est.1946, Iron Horses Vicenza, Vicenza Chapter Italy, Black Cats Vicenza, Orange Gang Motorcycle Klan, Evo, Shovel 1340, Luni Ciapter Veneto, Blue Shark Riders, Group Storm Riders, FMI Vicenza, Black Cats 36Cento Italy e tanti altri gruppi che usano motociclette di vario tipo.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla clubhouse Hell’s Angels.