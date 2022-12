Vicenza: il Vescovo Giuliano è ora il pastore della diocesi

Le prime parole del novello Vescovo, gli interventi del cardinal Parolin e del patriarca Moraglia

I primi impegni e le prime nomine del vescovo Giuliano

Una celebrazione solenne, curata nei minimi dettagli, ma anche partecipatissima e carica di fede e di affetto quella che ha visto stringersi oggi nella Cattedrale di Vicenza.

I fedeli delle diocesi di Vicenza e di Treviso (oltre mille i presenti) circa 350 tra preti e diaconi e 24 tra vescovi e cardinali.

Tutti in un grande abbraccio attorno a mons. Giuliano Brugnotto per la sua ordinazione episcopale e l’inizio del suo ministero pastorale alla guida della chiesa berica.

Nella sua omelia (vedi allegato) il cardinale vicentino Pietro Parolin, Segretario di Stato di papa Francesco, ha innanzitutto ricordato la funzione del ministero episcopale nella Chiesa: “Il Vescovo deve manifestare con la sua vita e il suo ministero episcopale la paternità di Dio, la bontà, la sollecitudine, la misericordia, la dolcezza e l’autorevolezza di Cristo, che è venuto per dare la vita e per fare di tutti gli uomini una sola famiglia, riconciliata nell’amore del Padre…

Nessuno è escluso dal cuore del Vescovo!”.

Quindi, ha consegnato al novello pastore tre parole, riprese dalle letture di questa terza domenica di Avvento: gioia, pazienza e concretezza. Parole che indicano altrettanti atteggiamenti – ha detto il cardinale – “che secondo me, potrebbero aiutarti, caro don Giuliano, ad assolvere alle tue responsabilità e a venire incontro alle giuste e ragionevoli aspettative”.

Facendo riferimento al carico di lavoro e responsabilità che attende il nuovo vescovo, il patriarca Moraglia nel suo saluto (vedi allegato) ha incoraggiato mons. Brugnotto citando Sant’Ambrogio: “Dio non è tanto avaro da chiedere l’impossibile… è certamente beato colui che tutto abbandona per seguirlo, ma è pure beato chi fa di cuore ciò che è in suo potere”.

Davvero emozionante la liturgia di ordinazione culminata nel momento simbolico del passaggio del bastone pastorale dalle mani di mons, Pizziol a quelle del vescovo Giuliano. E proprio al suo predecessore, mons. Brugnotto ha rivolto parole affettuose, di stima e riconoscenza, nel suo intervento (vedi allegato) prima della benedizione conclusiva.

Qui il vescovo Giuliano

ha aperto il suo cuore ai presenti, raccontando le gioie e i dolori che lo hanno accompagnato in questo ultimo periodo, ringraziando per la presenza e l’affetto con cui si è sentito accompagnato dai familiari (un commosso applauso per la mamma Luciana rimasta a Treviso) dagli amici, i confratelli vescovi e presbiteri, dai fedeli, e dai tanti collaboratori…ed esprimendo il desiderio di inserirsi nel cammino della chiesa vicentina, rimanendo alla sequela del Buon pastore che è Gesù e nel segno di quella fraternità che nasce dall’Eucarestia.

“È stato versato dell’olio sul mio capo chiedendo a Dio che renda fecondo il mio ministero. E come sarà fecondo? Con la fraternità. L’ospitalità del Signore genera fraternità. Una fraternità che ho vissuto; ora mi aspetta una nuova fraternità”. Non è mancato un ricordo speciale per i missionari, i giovani, gli operatori dei media e per tutte le persone sole e ammalate cui, anche attraverso i media, il nuovo Vescovo ha voluto far giungere la sua vicinanza e la benedizione.

Prima della conclusione della solenne celebrazione, il Cancelliere Vescovile ha annunciato che il Vescovo Giuliano confermato, sino a diversa disposizione, come è prassi in questi casi per garantire il normale funzionamento della Diocesi, il delegato ad omnia, il vicario giudiziale, il mandato dei membri dei diversi organismi di partecipazione e, in genere, tutti gli incarichi precedentemente attribuiti dal vescovo Pizziol.

Ricca l’agenda della prima settimana del vescovo Giuliano.

Lunedì 12 alle ore 7 Santa Messa al Santuario di Monte Berico; in giornata visita al Sindaco, al Prefetto e al Questore di Vicenza.

Martedì 13 visita ai sacerdoti anziani e ammalati dell’RSA Novello; mercoledì 14 visita la Casa Madre delle Suore Dorotee e tutti gli uffici di curia nelle diverse sedi;

Giovedì 15 sarà dalle Suore Orsoline;

Venerdì 16 alle 8 Santa Messa in Cattedrale; alle 11, in Episcopio: incontrerà i giornalisti dei media locali; alle 17 nel Santuario di Monte Berico la Santa Messa con gli Ordini degli Avvocati e dei Magistrati.

Alle ore 20.45, al Teatro Comunale di Vicenza assisterà ad un Concerto.

L’agenda del Vescovo torna ad essere pubblicata settimanalmente sul sito della Diocesi e nel settimanale diocesano La Voce dei Berici.

In allegato