Nella giornata di ieri alcuni farmacisti, nonostante il giorno di chiusura, hanno rifornito un collega

di turno rimasto momentaneamente senza scorte di farmaci molto richiesti in questo periodo

Il picco di influenza ormai raggiunto, le festività che hanno seppur brevemente interrotto la distribuzione quotidiana di farmaci e le note carenze di medicinali hanno reso particolarmente gravoso il lavoro per le farmacie di turno durante il fine settimana di Natale.

Ne sa qualcosa il dott. Antonio Romanato, titolare dell’omonima farmacia a Levà degli Angeli, a Vicenza, che lunedì 26 dicembre – anche per effetto di un afflusso straordinario di utenti – si è trovato “a corto” di alcuni farmaci.

Nessuno però è rimasto senza medicinali, grazie alla solidarietà dei colleghi, come spiega proprio il dott. Romanato: «Sia il giorno di Natale che a Santo Stefano abbiamo registrato un gran numero di richieste, soprattutto per farmaci antinfiammatori e per quelli tipici per curare le sindromi influenzali. Nel pomeriggio ci siamo accorti di avere ormai una carenza di questi medicinali, ed essendo un giorno festivo non era possibile contare sul distributore. Ho quindi chiesto aiuto ad alcuni colleghi, che vorrei ringraziare per la disponibilità e la sensibilità che hanno dimostrato non solo nei miei confronti, ma anche verso tutti i cittadini che necessitavano delle terapie: nonostante le loro farmacie fossero chiuse per il giorno festivo, hanno recuperato i farmaci di cui avevamo carenza, che poi siamo passati a ritirare. In questo modo siamo poi riusciti a fornire a tutti i medicinali di cui hanno bisogno».