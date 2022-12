Vicenza: aula a cielo aperto alla scuola dell’infanzia di Laghetto

A Laghetto un’aula a cielo aperto inclusiva per vivere la natura attraverso i cinque sensi

Comune e scuola dell’infanzia hanno realizzato un percorso didattico interattivo con scritte in braille e accessibile alle persone in carrozzina

Attraverso un percorso didattico inclusivo prende vita nel parco di via Lago di Doberdò un’aula a cielo aperto.

Promosso e finanziato dall’assessorato all’istruzione in collaborazione con l’assessorato alle infrastrutture e con la scuola dell’infanzia di Laghetto, il progetto ha portato alla collocazione nell’area verde di una struttura con una targa esplicativa che permette a tutti di vivere la natura circostante mettendo in gioco i cinque sensi.

Gli alunni hanno infatti elaborato le descrizioni delle sensazioni trasmesse da vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Il Comune ha quindi progettato la struttura che riporta gli stimoli offerti dalla natura, con una targa con scritte anche in braille e posizionata su un leggio accessibile alle persone in carrozzina.

Per presentare l’innovativo percorso didattico erano presenti:

l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi, il provveditore dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Vicenza Nicoletta Morbioli, il presidente dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – sezione di Vicenza Matteo Marini e la dirigente dell’istituto comprensivo 8 Catia Coccarielli.

“Questo è un esempio della scuola che mi piace

– ha esordito l’assessore all’istruzione Cristina Tolio -: una scuola che grazie alla sinergia tra insegnanti e amministrazione dà vita a dei progetti inclusivi e innovativi. Sulla scorta delle esperienze realizzate a contatto con la natura da alunni e maestre, ci è stata proposta questa idea che, come assessorato all’istruzione, abbiamo subito deciso di sostenere in termini finanziari, coinvolgendo l’assessorato alle infrastrutture nella realizzazione dell’opera. Ringrazio inoltre l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti per la collaborazione dimostrata per rendere la targa accessibile a tutti”.

“Oltre a rispondere alle necessità delle strutture scolastiche con interventi sugli edifici

– ha continuato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi -, sviluppiamo anche progetti dettati dalla volontà di fare qualcosa per i bambini lasciando dei piccoli ma importanti segnali. Ringrazio, quindi, l’architetto Giovanni Nicola Roca del servizio Infrastrutture che ha trovato le soluzioni progettuali e tecniche per la realizzazione della struttura, che sarà la prima di tante altre iniziative rivolte ai bambini”.

Il progetto “Aule a cielo aperto”

della scuola dell’infanzia di Laghetto dell’istituto comprensivo 8 ha portato, in particolar modo nel periodo della pandemia, a scoprire gli spazi verdi del quartiere per sviluppare nuove opportunità di apprendimento. Alunni e insegnanti hanno poi deciso di raccontare le esperienze vissute nell’area verde con l’obiettivo di renderle accessibili a tutti. L’assessorato all’istruzione ha promosso quindi l’iniziativa con l’assessorato alle infrastrutture che ha progetto la targa, il leggio e l’immagine coordinata.

Nel dettaglio, la targa descrive il dialogo tra la natura e i cinque sensi

con scritte integrate da dei qrcode, che rimandano a pagine web dedicate e accessibili. In collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – sezione di Vicenza sono state inserite anche le didascalie in braille.

Inoltre, grazie all’incontro tra l’arte della storica bottega “Incisoria vicentina”

e la nanotecnologia, la targa è stata realizzata con una lastra che garantisce una funzione antibatterica e auto igienizzante. In un’ottica anti-contagio, il prodotto nanotecnologico utilizzato è in grado di inibire la crescita di microrganismi e di proteggere le superfici.

Il leggio, ancorato su basamento in calcestruzzo, è in acciaio e ha caratteristiche di alta accessibilità sia per chi si avvicina seduto in carrozzina sia per chi legge in piedi.