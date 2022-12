Prima della pausa per Natale e Capodanno, VelcoFin disputa due turni casalinghi consecutivi che vanno a pareggiare il conto delle due trasferte di Bolzano e Mantova. – Velcofin Interlocks prova a ripetersi contro la terza della classifica

Per prima approda al PalaVicenza (speriamo presto intitolato al presidente Antonio Concato) la corazzata Delser Udine, attualmente terza nella classifica del girone Nord dopo le imbattute Autosped Castelnuovo e SangA Milano.

La nona vittoria della squadra di Massimo Riga contro Treviso

(71-52) vale la qualificazione alla Coppa Italia, ma soprattutto testimonia la solidità delle friulane che si impongono contro una avversaria temibile, a sua volta in scena a Vicenza mercoledì 21 dicembre. Udine si dimostra in crescita, anche nelle percentuali, facendo registrare col 45% da due e il 35% da tre i migliori dati nelle sue ultime quattro partite.

Per non parlare dei tiri liberi (91% contro Treviso): da cinque gare la squadra di coach Riga non scende sotto l’80% e sta risalendo la classifica della specialità in cui è quarta dietro a Broni, Alperia Bolzano e Treviso, ma con molti tentativi in più di queste ultime due squadre.

Punti di forza del roster udinese sono la capocannoniera del girone Sara Ronchi (guardia-ala del 2003, 183 cm ex Geas A1) e la lunghissima (197 cm) francese Angelina Turmel, già a Brescia lo scorso anno.

Lo starting five si completa con Giorgia Bovenzi in regia, l’altra ala Eva Lizzi e Chiara Bacchini (12.9 punti a partita la scorsa stagione con Nico Bk Pistoia), mentre i primi cambi sono Martina Mosetti e Alice Gregori. La panchina è molto alta e molto lunga nonostante l’assenza di Eva Da Pozzo, la capitana vittima di un brutto incidente in allenamento meno di un mese fa.

Il pronostico appare chiuso a favore delle friulane, ma abbiamo imparato che Vanessa Sturma e compagne si esaltano contro le squadre più forti. Soprattutto la capitana vicentina vorrà fare bella figura contro la “sua” Udine e tutta la squadra vorrà confermare i progressi dimostrati nella trasferta di Costa Masnaga.

Sarebbe un ottimo viatico alla successiva sfida infrasettimanale contro Treviso, squadra forte ma sicuramente più alla portata rispetto a Delser. Il club biancorosso non ha certamente rinunciato alla ricerca della prima sospirata vittoria stagionale.

La partita VelcoFin Interlocks Vicenza – W.APU Delser Udine

si gioca sabato 17 dicembre alle ore 18.30 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni a Vicenza. Arbitrano Riccardo Spinello di Marnate (VA) e Riccardo Paolo Giudici di Bergamo.

Consueta diretta streaming sul canale Youtube di AS Vicenza.

VICENZA, 16 dicembre 2022 –

Ufficio Stampa AS VelcoFin Interlocks Vicenza