Terza edizione dell’iniziativa dedicata a bambini e bambine e classi dai 6 agli 11 anni, in palio buoni per acquistare libri e laboratori – Valdagno: un concorso artistico sui luoghi della città che sono “casa” per i più piccoli

Piccoli illustratori crescono.

Il Comune di Valdagno lancia la terza edizione del concorso artistico collegato all’annuale mostra di illustrazione promossa in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede (TV) e in programma dal 28 gennaio al 19 marzo 2023 in Galleria Civica Villa Valle.

“Città è casa” è il tema sul quale sono chiamati a mettersi all’opera bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, sia da soli che insieme alla loro classe, per raccontare in un disegno un luogo della città in cui si sentono come a casa e dare così vita a una “nuova” città tracciata con i colori e i disegni delle emozioni, dei ricordi e dei desideri dei più piccoli.

Gli elaborati vanno presentati entro il 17 febbraio del prossimo anno. Una giuria giudicherà i lavori e, sulla base di creatività, originalità e fantasia, premierà i primi tre classificati delle varie categorie con buoni per l’acquisto di libri e materiali artistici o laboratori per le classi. Come già fatto nelle scorse edizioni, i lavori in concorso saranno poi presentati in un’esposizione dedicata.

“La mostra dell’illustrazione è diventata ormai un appuntamento fisso per le famiglie della nostra città – spiega l’assessore alle politiche culturali, Anna Tessaro -. Negli anni abbiamo voluto renderla qualcosa di più che un’esposizione di bellissime opere da ammirare.

Abbiamo voluto farne un laboratorio di creatività per bambini e bambine dando loro la possibilità di trasformarsi da spettatori a piccoli artisti. Lo facciamo con tanti eventi collaterali, tra i quali anche questo concorso che li invita a mettersi in gioco con una riflessione sulla loro città e gli spazi in cui vivono”.

Per partecipare al concorso

è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile sul sito del Comune di Valdagno (www.comune.valdagno.vi.it) e consegnarlo assieme al disegno. Ciascun partecipante potrà presentare al massimo un elaborato. Per gli elaborati individuali sono previste due diverse categorie in concorso: una prima riservata a partecipanti tra i 6 e gli 8 anni e una seconda che invece va dai 9 agli 11 anni.

Anche per le classi le categorie saranno due: quella per le classi prime, seconde e terze e quella, invece, riservata a quarte e quinte. I disegni individuali dovranno essere presentati in formato A4, mentre i lavori di gruppo potranno essere bidimensionali o tridimensionali (massimo 100×100); in entrambi i casi potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica.

I lavori dovranno essere consegnati o spediti via posta all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Piazza del Comune 8, Valdagno. Non saranno valutati disegni/elaborati inviati mezzo posta elettronica.

Il tema del concorso

“Città è casa” – Qual è il luogo della tua città o del tuo quartiere dove ti senti a casa?

La casa è uno spazio intimo dove si intrecciano emozioni, affetti e ricordi. Ogni casa rappresenta chi la abita attraverso gli oggetti e i colori che contiene, i profumi e i rumori che esprime. Anche la nostra città può essere intesa come una grande casa, con tantissime stanze che rappresentano i luoghi cari ad ognuno di noi.

Possiamo provare la sensazione di essere a casa, in un parco, in una piazza, oppure nel cortile dove ci troviamo a giocare con gli amici. Ti chiediamo di disegnare un luogo, un angolo, un piccolo punto della tua città dove ti senti a tuo agio, come a casa. I disegni e gli elaborati pervenuti saranno stanze cariche di emozioni e di affetto che andranno a comporre la grande “casa” della nostra città.

Fonte Comune di Valdagno – Ufficio stampa