Valdagno: incontro sulla “Forza nell’essere comunità” con la Fondazione QuVi

Valdagno – Venerdì 16 dicembre Palazzo Festari a Valdagno ospiterà l’incontro “La forza nell’essere comunità” promossa dalla “Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita” in collaborazione con il Comune di Valdagno.

L’appuntamento, con inizio alle 18.00, ha l’obiettivo di raccontare alcune delle risorse e degli strumenti che la Fondazione QuVi mette a disposizione delle realtà del territorio.

La serata, condotta dall’assessore ai servizi sociali Tiziana De Cao, si aprirà con la presentazione della Fondazione da parte della coordinatrice generale Nicol Gastaldello.

A seguire l’avvocato Giuseppe Sapienza illustrerà alcuni strumenti operativi – Fondi solidali, Trust e Dopo di noi, Lasciti solidali – mentre Giovanni Cattelan proporrà delle testimonianze ed esperienze del Dopo di noi. Le conclusioni saranno invece affidate al vicepresidente della Fondazione QuVi Robertino Cappozzo.

“Questo incontro vuole essere un’opportunità per presentare alla comunità la Fondazione e i diversi progetti solidali che questa promuove – sottolinea l’assessore Tiziana De Cao -.

Come Comune abbiamo scelto con convinzione di aderire e sostenere le attività di un ente che si distingue per la capacità di mettere in campo misure concrete a sostegno delle persone più fragili e delle famiglie in difficoltà.

Anche così rafforziamo quella preziosa rete di protezione sociale fatta di tante realtà che, insieme, operano per promuovere la qualità della vita della nostra comunità”.

