Con l’orchestra “Tutto d’un fiato” – Valdagno – Domani si accende l’albero di Natale

Da lunedì 5 dicembre parcheggi gratuiti a servizio del centro storico

Dicembre di festa a Valdagno,

da vivere immersi nell’atmosfera natalizia.

Domani, sabato 3 dicembre, alle ore 18.00, è in programma la tradizionale cerimonia di accensione del grande albero di Natale che anche quest’anno campeggia nella piazza del Municipio di Valdagno.

Ad allietare l’appuntamento saranno le note e le canzoni eseguite dall’Orchestra giovanile “Tutto d’un fiato” di Progetto Musica.

Per tutto il mese, le strade e le piazze del centro saranno abbellite con stelle e corone verdi e rosse, illuminate con luci a led messe dal Comune a disposizione dei commercianti che lo vorranno.

Come annunciato, l’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di non installare luminarie, con un risparmio quantificabile in circa 28mila euro (tra spese di noleggio, installazione e consumi).

Per facilitare la frequentazione del centro e sostenere così le attività economiche, il Comune anche quest’anno “cancella” gli stalli blu: a partire da lunedì 5 sarà possibile parcheggiare gratuitamente – con disco orario di 90 minuti – in piazzale Schio, piazza Roma e piazza del Mercato.

“Avevamo detto che, pur non essendoci le luminarie, non sarebbe mancata l’atmosfera natalizia, e così sarà – sottolinea il sindaco Giancarlo Acerbi -.

Confermiamo quindi la nostra scelta,

non solo come forma di risparmio, ma anche come un messaggio che vogliamo dare in questo periodo difficile per le famiglie, per le imprese e per i Comuni.

Fatta per rispetto dei cittadini e in coerenza con le decisioni che abbiamo dovuto prendere, ad esempio sulla riduzione dell’illuminazione pubblica, per evitare che i rincari dei costi energetici ci costringessero a interventi più drastici. Grazie alla collaborazione di tanti, il nostro centro accoglierà comunque cittadini e visitatori con il giusto spirito natalizio“.

“Nelle scorse settimane – aggiunge Liliana Magnani,

consigliera con delega alle attività economiche e commercio – abbiamo lavorato al fianco di commercianti, Botteghe del Centro e ProValdagno per dare vita all’allestimento natalizio e organizzare delle proposte che animeranno le piazze e le vie del centro storico durante il mese di dicembre.

D obbiamo davvero ringraziare tutti per la disponibilità e l’impegno messi in campo per rendere attraente e accogliente la città in questo particolare periodo dell’anno”.

