In arrivo 75.000 euro di contributi per gli interventi dei privati – Valdagno: cura delle contrade e periferie

Comune e cittadini insieme per la cura e la manutenzione del territorio.

L’Amministrazione comunale valdagnese ha approvato la delibera che assegna quasi 75mila euro di contributi a privati che nel 2021 hanno presentato domanda per la realizzazione di interventi per la manutenzione, il miglioramento e l’estensione della rete viaria, acquedottistica e fognaria o per la manutenzione di opere nelle strade vicinali, nelle contrade e nelle zone periferiche del territorio.

Complessivamente sono ventuno gli interventi che saranno sostenuti con la copertura del 50% delle spese messe in campo dai privati.

“Sono tanti i privati che si prendono cura di strade e opere pubbliche presenti nel territorio comunale – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Granello -.

Si tratta spesso di interventi puntuali, ma di cui beneficia poi la comunità.

Per questo, il Comune sostiene concretamente questo impegno e si mette al loro fianco con questi contributi che si sommano agli investimenti che ogni anno dedichiamo alla sistemazione, tutela e valorizzazione delle contrade e delle zone collinari”.

In particolare, sulla base delle domande ricevute dagli uffici comunali, vengono erogati quasi 29mila euro per la fornitura e la stesura di ghiaia in 9 strade vicinali e demaniali nelle contrade Zarantonelli-Battistini, Zanina-Rocchi, Pace, Urbani di Sotto, Figigola di Sopra, Re, Cremenzi, Gavazzolo e Pineta di Castelvecchio.

Ulteriori 31 mila euro

vanno a coprire metà delle spese che saranno sostenute per lavori stradali, come la costruzione di mura di sostegno a valle della strada in contrada Tovo, la realizzazione di piazzole di scambio e sistemazione della strada in contrada Buso e la manutenzione delle strade nelle contrade Munari, Re, Rivalta e la laterale di via San Francesco.

Più di 12mila euro sono invece stati assegnati agli interventi di manutenzione ordinaria dell’acquedotto nelle contrade Lucchetta, Biceghi e Prebianca.

Infine, con 2mila euro di contributi il Comune sosterrà tre interventi di manutenzione: quello del capitello in contrada Giani, quello della fontana in contrada Lucchetta e quello del campo da bocce presso l’area verde di contrada Borgheri.

In allegato, due foto della strada che verrà riasfaltata in contrada Rivalta.

Fonte Comune di Valdagno – Ufficio stampa