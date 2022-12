Al via un concorso rivolto alle scuole per la realizzazione del logo del Giubileo

Progetto didattico promosso da assessorato all’istruzione e santuario di Monte Berico. Adesioni delle classi entro il 10 gennaio

Prende il via il concorso rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle scuole paritarie di Vicenza per la realizzazione del logo di Un Giubileo per la rinascita – Monte Berico 2026.

L’iniziativa, promossa da Comune e santuario di Monte Berico, è stata presentata in sala degli Stucchi a Palazzo Trissino dal sindaco Francesco Rucco, dall’assessore all’istruzione Cristina Tolio e dal consigliere comunale Valter Casarotto, vicepresidente del comitato istituzionale delle celebrazioni per il VI centenario della prima apparizione della Madonna a Monte Berico. Inoltre, per il comitato scientifico del progetto sono presenti padre Gino Alberto Faccioli, Agata Keran e Angelo Maria Alessio.

“In occasione dei 600 anni dell’apparizione della Madonna di Monte Berico abbiamo promosso l’iniziativa Un Giubileo per la rinascita – Monte Berico 2026 a cui arriveremo attraverso un percorso di avvicinamento fatto di tante proposte che coinvolgeranno la cittadinanza e che sarà preceduto dal Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025 – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. Diamo il via oggi ad un concorso rivolto alle scuole per la realizzazione del logo del giubileo vicentino cui seguiranno altre iniziative che presenteremo nelle prossime settimane”.

“Abbiamo fatto una riflessione comune prima di proporre il concorso in modo da rendere appetibile l’iniziativa per bambini e ragazzi, prevedendo 20 laboratori, sotto la guida della dottoressa Keran che renderà appassionante un luogo tanto ricco di storia e cultura, quale è il santuario di Monte Berico, parte integrante della nostra città – è intervenuta l’assessore Cristina Tolio -. Offriremo il laboratorio, l’esperienza e il trasporto per le classi che lo richiederanno. Le scuole hanno bisogno e desiderano fare esperienze e, vista la ricchezza e la vastità del patrimonio di cui disponiamo, vale la pena investire su questo per dare la possibilità ai più piccoli di appassionarsi alla storia e della nostra città”.

“L’amministrazione crede molto alla valorizzazione del Giubileo della rinascita che sarà valorizzato con attività previste dal 7 marzo 2023, giorno che darà il via ai tre anni che ci porteranno al 7 marzo 2026, anniversario dei 600 anni della prima apparizione della Madonna di Monte Berico – ha spiegato Valter Casarotto -. Per la realizzazione del logo ci siamo rivolti alle scuole che coinvolgeremo in un percorso a partire da gennaio. Il Giubileo del 2026 ha l’obiettivo di far conoscere Vicenza alle migliaia di persone che arrivano in città con l’auspicio che i fedeli diventino turisti”.

Alunni e insegnanti sono chiamati a cimentarsi con logotipo e motto seguendo il tema scelto per il sesto anniversario delle apparizioni mariane, ovvero “Un giubileo per la rinascita. Monte Berico 2026”.

La partecipazione al concorso prevede l’adesione al percorso didattico “Sei secoli in un logo”, che consiste in un laboratorio di conoscenza e di arte per scoprire la storia e guardare verso il futuro, ideato e condotto da Agata Keran, curatrice del museo di Monte Berico, in collaborazione con padre Gino Alberto Faccioli, responsabile delle attività culturali della provincia Veneta dei Servi di Maria.

L’iniziativa a carattere esperienziale e inclusivo si articola come una caccia al dettaglio per scoprire il vasto mosaico dei racconti storici e simbolici del Santuario, dei suoi capolavori e della sua cornice paesaggistica. All’esplorazione pratica, conoscitiva ed emozionale, fa seguito un tutorial creativo videoregistrato.Il laboratorio si articola in due momenti: “Conoscere per creare”, la caccia al dettaglio a Monte Berico (durata 45-60 minuti) per incontrare la storia del Santuario partendo da cinque indizi simbolici (immagini guida);

“Creare per far conoscere”,

per dare avvio all’esperienza della creazione del logo del Giubileo attraverso la consegna di un vademecum di carattere progettuale ed espressivo, che contiene varie considerazioni sulla scelta dei colori e della forma, sulla stilizzazione grafica, sull’importanza del messaggio, nonché fornire le indicazioni riguardanti le modalità tecniche della consegna (durata circa 30 minuti). Il tutorial audiovisivo sarà consegnato ai docenti con altri materiali strutturati, ossia con una selezione ragionata di spunti testuali e immagini su cui riflettere in classe, disposti in un’aula virtuale Google Classroom, dovesi potranno condividere domande, riflessioni ed elaborati.

Il laboratorio “Sei secoli in un logo” si svolgerà nel mese di gennaio

con possibilità di scelta di date e orari, dal 16 al 20 gennaio o il 23 e 24 gennaio, alle 9, 10 o 11.

Ogni classe potrà partecipare a un solo laboratorio compilando e inviando la scheda di iscrizione predisposta e, qualora non possa autonomamente raggiungere il Santuario a Monte Berico, potrà chiedere il servizio di trasporto che sarà a carico del Comune.

Le scuole dovranno aderire entro e non oltre il 10 gennaio 2023

inviando la scheda di iscrizione a uffistruzione@comune.vicenza.it e indicando il giorno e l’orario scelto, il numero di alunni e di insegnanti partecipanti e l’eventuale trasporto richiesto. Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento dei laboratori messi a disposizione. La partecipazione al concorso è riservata solo alle classi e non a singoli alunni.

Gli elaboratori e la documentazione indicata nel bando dovranno quindi essere consegnati entro il 10 febbraio. Il logo vincitore verrà annunciato durante il convegno “Il santuario di Monte Berico: lo spazio sacro “voluto” da Santa Maria”, che si svolgerà il 4 e 5 marzo 2023 all’istituto Missioni Monte Berico.

Maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità per aderire sono presenti nel bando di concorso, disponibile nel sito del Comune al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/331971