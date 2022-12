Ucraina: Sbrollini (Az-Iv), bene le conferme di Crosetto

Ucraina: Sbrollini (Az-Iv), “Il parere favorevole espresso dal ministro Crosetto alla risoluzione del Terzo Polo è la riprova della serietà delle ragioni che abbiamo addotto rispetto all’invio di armi all’Ucraina”.

Lo dice Daniela Sbrollini, senatrice del gruppo Azione-Italia Viva.

“La guerra in Ucraina rappresenta un tornante non solo per l’Europa ma per il destino stesso delle democrazie occidentali. Le autocrazie come la Russia minacciano il futuro dei sistemi liberali.

E’ fondamentale che l’invasione della Russia in Ucraina si riveli un insuccesso e non costituisca un precedente, capace di incoraggiare iniziative simili. L’invio di armi serve quindi non solo ad aiutare il popolo ucraino a difendersi da un’aggressione scelerata ma anche a proteggere il nostro futuro.

Ma questo non basta. Altrettanto importante è che l’Europa torni ad avere un ruolo di protagonista, innanzitutto promuovendo un’iniziativa di pace in Ucraina, ma avvii anche un processo di costruzione di un esercito comune. Il fatto che ministro Crosetto condivida queste necessità conferma la serietà del suo approccio”, conclude

13 dicembre 2022