Thiene, Natale di Fiaba: primo week end ridotto a causa del meteo

A causa delle condizioni meteo avverse previste, si avvisa che la manifestazione Natale di Fiaba avverrà, per questo fine settimana, in forma ridotta.

La festa per i bambini e gli adulti,

realizzata dall’Associazione Amici di Thiene in collaborazione con il Comune di Thiene e ConfCommercio Mandamento di Thiene, sarà limitata a Piazza Chilesotti con IL PAESE DI BABBO NATALE, dove sarà allestita la casetta di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei bambini. Ci sarà anche la grande Pesca della Speranza e il Chiosco caldo di Babbo Natale con deliziose gastronomie per riscaldarci dolcemente.

La facciata di Palazzo Scalcerle sarà decorata con i cuori d’Avvento. Anche piazza A. Ferrarin sarà allestita con addobbi, con la Natività galleggiante sulla fontana di Bacco e Arianna, con il Mondo di WinnieThe Pooh e la casetta di Biancaneve. Le rotonde della Città già da alcuni giorni sono adornate da originali creazioni a tema.

Natale di Fiaba, il magico appuntamento che trasforma il Centro Storico di Thiene in un mondo incantato e fiabesco con i personaggi delle fiabe insieme a quelli della nostra tradizione natalizia viene rinviato, nella sua formula completa, al prossimo weekend del 10/11 dicembre.

Fonte: Comune di Thiene