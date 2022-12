Thiene fuochi pirotecnici: il Sindaco Michelusi lancia un appello

Con l’approssimarsi della notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno, il Sindaco Giampi Michelusi lancia un appello alla Cittadinanza, chiedendo di evitare su tutto il territorio comunale l’utilizzo di articoli pirotecnici, compresi petardi e razzi, nei luoghi pubblici, nelle aree private e in tutti i luoghi in cui possono costituire un pericolo per le persone e gli animali.

Spiega il Sindaco: «I festeggiamenti devono essere un’occasione di gioia e serenità, non devono costituire un momento di pericolo. È necessario evitare di utilizzare i fuochi d’artificio per non nuocere a se stessi, agli altri e, soprattutto, ai nostri amici animali. Già dall’inizio del mese le Forze dell’Ordine hanno predisposto controlli a tappeto che hanno portato al sequestro di articoli non conformi alla normativa. Evitiamo, pertanto, anche alla luce delle statistiche che ogni anno rilevano un numero impressionante di incidenti, di utilizzare gli articoli pirotecnici. Festeggiare responsabilmente non è sicuramente meno piacevole».

Fonte: Comune di Thiene