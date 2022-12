TERRA, ARTE, FLORA, un Temporary Store a Palazzo Toaldi Capra (Schio)

In occasione del prossimo Natale, a Schio, inaugura oggi, 2 dicembre 2022, alle ore 18.30, “TERRA, ARTE, FLORA” un Temporary Store dedicato all’arte e alla ceramica d’autore.

Lo spazio espositivo, situato al piano terra del Palazzo, è stato reinterpretato con un concept innovativo e trasformato in uno showroom. Showroom dove i visitatori potranno ammirare le opere di EvaT (Eva Trentin), artista e creativa di Marano Vicentino. LUO ArteCeramica, realtà nata da Luis Isabel Dagnoni, designer della ceramica e i gioielli di EVALOU, il brand nato tra il 2020 e 2021, durante la pandemia, dalla collaborazione delle due creative.

Un sodalizio che le ha portate a presentare in anteprima, quest’estate, le loro creazioni a Bienno.

La Natura è protagonista assoluta dell’esposizione.

In EvaT (Eva Trentin) i fiori, foglie e materiali naturali vengono lavorati con originale tecnica dando vita ad Opere d’Arte uniche: giardini contemporanei, opere sensoriali su sfondo in foglia oro.

Si affiancano i tessuti ed oggetti unici e irripetibili, che raccontato di luoghi e momenti di vita. L’energia della natura si fonde in una rinnovata inventiva che vive di studio e di ricerca. “Adoro il mio mestiere”, ci confessa Eva Trentin.

“La mia Mission?

Rappresento un mondo di sogni dove l’immaginario del mio pubblico possa sentirsi a casa e ritrovarsi”. Ma la Natura di ritrova anche nelle ceramiche di LUO ArteCeramica: “La mia voce é incisa su ceramica”, ci spiega Luis Isabel Dagnoni, “Metto ordine nelle linee, creo armonie per il quotidiano degli altri.

Deve esserci un pezzettino di grazia nella vita di tutti. Il mio compito é dargli forma, sostanza.”

Il Temporary Store sarà aperto fino al 6 dicembre alle 12.30:

non una mostra ma un vero e proprio spazio dove poter ammirare e acquistare dei regali unici per il prossimo Natale. Pensieri esclusivi che possano rendere speciale questo evento. Piccoli doni che si rivelano all’improvviso ricercati o inaspettati, in un flusso costante e in relazione con la Natura dei luoghi che ci circondano.

TERRA, ARTE, FLORA

seguirà i seguenti orari: sabato 3 e domenica 4 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20, lunedì 5 dicembre dalle 15.30 alle 21, martedì 6 dalle 10 alle 12.30. Inaugurazione 2 dicembre ore 18.30.

Per informazioni:

EvaT info@evatrentin.it e LOU ArteCeramica lou.arteceramica@gmail.com